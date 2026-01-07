Artemis II llevará nombres a la Luna: así puedes registrar el tuyo

La oportunidad de que una identidad personal trascienda la atmósfera terrestre y se encamine hacia el satélite natural de nuestro planeta es ahora una realidad tangible. A través de un proyecto de vinculación ciudadana, la organización aeroespacial estadounidense ha abierto la convocatoria para que cualquier habitante del mundo inscriba su denominación personal y se convierta en integrante simbólico de la misión Artemis II .

¿Cómo es el registro para que enviar tu nombre al espacio con Artemis II? Paso a paso

Esta expedición, que representa un hito en la era contemporánea del descubrimiento, llevará las firmas digitales de miles de personas en una travesía que rodeará el relieve lunar.

El procedimiento para asegurar un sitio en este histórico traslado es sencillo y se realiza de manera digital. Los interesados deben completar su inscripción antes de que concluya el plazo fijado para el 21 de enero.

Una vez realizado el trámite, los participantes obtienen un comprobante de embarque personalizado que funciona como un testimonio coleccionable de su presencia en la misión. Para facilitar la participación global , se han habilitado portales electrónicos específicos que permiten obtener esta documentación tanto en idioma español como en inglés, asegurando que la barrera lingüística no impida a nadie formar parte de este suceso.

La misión Artemis II permitirá a personas inscribir sus nombres y "viajar" a la Luna

Desde una perspectiva técnica, las identidades recolectadas por la agencia se almacenarán en un formato electrónico dentro de una tarjeta de memoria SD. Este dispositivo será resguardado en el interior de la cápsula Orion antes de que se inicie la secuencia de ignición.

El viaje se realizará a bordo del potente sistema de propulsión SLS, compartiendo el espacio con un grupo selecto de exploradores conformado por los especialistas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el representante de la entidad científica canadiense, Jeremy Hansen. Esta tripulación será la encargada de conducir la nave en un trayecto de aproximadamente 10 días de duración.

Este vuelo inaugural con tripulación es clave para futuros descensos en la Luna

Lori Glaze, directiva de la oficina de desarrollo de sistemas de exploración en la capital estadounidense, señaló que Artemis II no es únicamente un ensayo de ingeniería, sino una plataforma para motivar a la sociedad de todas las naciones.

La programación de este despegue está prevista para realizarse a más tardar en el mes de abril de 2026. Al ser la primera operación con personal a bordo dentro del actual programa de exploración, su éxito determinará la viabilidad de los próximos descensos tripulados en suelo lunar.

Esta etapa de innovación científica busca no solo poner a prueba la tecnología más avanzada, sino también estrechar el vínculo entre los avances espaciales y la población general, permitiendo que el rastro de la humanidad llegue a zonas más profundas del firmamento mientras se prepara el camino para que los primeros astronautas pisen el terreno marciano en años venideros.

