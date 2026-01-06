¿Cuántos eclipses habrá en 2026? Lista de fechas

El firmamento se prepara para exhibir una serie de eventos astronómicos que capturarán la atención de observadores en todo el planeta durante el transcurso de este ciclo anual. Desde ocultamientos (eclipses) solares hasta transformaciones lunares, la agenda espacial promete eventos de magnitud considerable, destacando especialmente el papel de ciertas regiones geográficas que gozarán de una ubicación privilegiada para su avistamiento.

Superluna de lobo iluminó el 2026



El primer regalo del universo para este año ya está aquí. ✨ La #Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, luciendo más grande y brillante de lo normal en el fenómeno conocido como la Superluna de Lobo.



¿Por qué se llama así?… pic.twitter.com/I3pa4QoBP3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2026

La actividad iniciará en el mes de febrero con la manifestación de un eclipse anular de Sol. Esta configuración astronómica será apreciable principalmente desde las gélidas tierras de la Antártida, donde se observará el anillo de fuego característico. En otras latitudes, como el sector meridional de Argentina y Chile, además del extremo sur del continente africano, la población podrá disfrutar de esta alineación solar únicamente de forma parcial.

TAMBIÉN LEE: Eclipse solar, superlunas y lluvia de estrellas; eventos astronómicos 2026

Poco después, el 3 de marzo, ocurrirá un eclipse total de Luna. Este fenómeno, que tiñe al satélite natural con tonalidades rojizas, tendrá visibilidad en el oriente del continente asiático, el territorio australiano, la cuenca del Pacífico y gran parte de América. La coincidencia temporal permitirá que millones de personas observen cómo la sombra terrestre cubre por completo la superficie lunar.

El gran eclipse solar: Protagonismo ibérico

El evento más anticipado del calendario astronómico tendrá lugar el doce de agosto, cuando se produzca un eclipse total de Sol. La franja de oscuridad absoluta comenzará su recorrido por el Ártico, atravesando Groenlandia e Islandia hasta llegar a territorio europeo. En zonas del norte de Norteamérica, el oeste de África y gran parte de Europa, el ocultamiento se percibirá de manera parcial.

España se convertirá en el epicentro de este suceso, ya que la franja de totalidad cruzará la Península de noroeste a sureste. El ingreso se registrará por el noreste de Galicia, continuando su trayectoria por Asturias, el noreste de Castilla-León y Cantabria. La sombra también alcanzará el noreste de Madrid, el suroeste del País Vasco, Navarra y La Rioja.

Posteriormente, la oscuridad total tocará el noreste de Castilla-La Mancha y el sureste de Aragón, para finalmente abandonar la Península Ibérica por el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña, atravesando las Islas Baleares. En el resto de las demarcaciones españolas, el sol se cubrirá solo parcialmente.

Cierre de ciclo con la Luna de agosto

Finalmente, el 28 de agosto se presentará un eclipse parcial de Luna. Este último evento del listado será perceptible en el sector oriental del Océano Pacífico, así como en los continentes americano, europeo y africano. Al igual que el fenómeno solar previo, este oscurecimiento parcial del satélite también podrá ser observado desde España, cerrando un mes de intensa actividad astronómica.

La variedad de estos sucesos celestes ofrece oportunidades únicas de estudio y contemplación. La precisión de estas trayectorias permite que los entusiastas de la astronomía planifiquen sus traslados hacia las zonas de mayor visibilidad, garantizando que el futuro espectáculo estelar no pase inadvertido para los habitantes de la Tierra.

