¿Cuándo y dónde ver el “anillo de fuego” del eclipse solar anular 2026?

El calendario de eventos celestes para el año 2026 se presenta sumamente activo, con una agenda que incluye desde precipitaciones de meteoritos hasta diversos ocultamientos de la Luna y el Sol . Dentro de esta variedad de sucesos, existe uno que genera especial expectativa entre los observadores del cielo por su belleza estética: el fenómeno del anillo de fuego, técnicamente denominado eclipse solar anular.

El eclipse solar anular del 17 de febrero 2026 promete un espectáculo astronómico fascinante

Este primer encuentro entre los astros mayores durante el 2026 tendrá lugar el martes 17 de febrero. La secuencia dará inicio formalmente cerca de las 11:42 UTC y se estima que el proceso completo se extienda hasta aproximadamente las 14:27 UTC.

¡Año 2026 estará cargado de eventos astronómicos!



Este será un año asombroso para los amantes de la #astronomía, con superlunas, un eclipse solar total y lluvias de meteoros; eventos astronómicos 2026.https://t.co/MZybeJfEX2 pic.twitter.com/k4X1xgLY75 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2026

En total, la interacción entre el Sol y el satélite natural terrestre abarcará un periodo superior a las cuatro horas. El instante de mayor intensidad, donde la alineación alcanza su punto más alto, ocurrirá en un breve lapso situado entre las 12:11 y las 12:13 UTC. En ese momento preciso, el cuerpo lunar logrará tapar un estimado del 96.3 por ciento de la superficie del Sol, dejando una pequeña fracción expuesta.

La denominación de este evento como "anular" proviene de la mecánica orbital de la Luna. Este fenómeno sucede cuando el satélite se ubica entre nuestro planeta y la estrella central en un momento en que su distancia respecto a la Tierra es mayor. Debido a esta lejanía, la Luna proyecta una dimensión visual más reducida que la del Sol, lo que genera que no consiga tapar la totalidad de la luz solar.

El fenómeno del anillo de fuego: ¿Dónde será visible?

De acuerdo con investigaciones, lo que el espectador percibe es un borde resplandeciente que rodea la silueta oscura de la Luna, creando la ilusión de un círculo llameante en el firmamento.

Respecto a las zonas geográficas que tendrán el privilegio de presenciar este suceso, la visibilidad no será global, sino que estará restringida a sectores muy particulares.

De manera parcial, los habitantes de la zona austral de América del Sur, específicamente en naciones como Argentina y Chile, podrán notar el cambio en la iluminación solar. De igual forma, diversas áreas en la porción sur del continente africano tendrán acceso a la observación, incluyendo territorios en Botsuana, Madagascar, Sudáfrica, Tanzania y Mozambique.

Sin embargo, la experiencia completa de la fase anular, donde el contorno luminoso se observa de manera perfecta, tendrá un escenario sumamente exclusivo. El eje principal por donde transitará la penumbra de la Luna atravesará únicamente la Antártida. Es solo desde esa región gélida donde se podrá apreciar el efecto del anillo de fuego en toda su magnitud, marcando así el inicio de los grandes hitos astronómicos que se esperan para el resto de aquel año.

