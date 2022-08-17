Pasajeros huyen de un tren que queda en medio de un incendio forestal

Al menos cuatro pasajeros resultaron con heridas graves, cuando intentaban huir del vagón de un tren que se encontraba rodeado por las llamas de un incendio forestal en España.

Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano par ser atendidos debido a que presentaron quemaduras graves, según informaron las autoridades locales.

Los pasajeros del tren entraron en pánico cuando vieron el fuego tan cerca y comenzaron a buscar la manera de huir del vagón para ponerse a salvo.

El tren viajaba de Valencia a Zaragoza y se detuvo en Bejis debido al incendio que, de acuerdo con los servicios de emergencia de España, ha consumido más de cuatro mil hectáreas en la región de Valencia.

Un tren queda atrapado en un incendio y algunos pasajeros salen rompiendo las ventanas



🤕 3 heridos graves y 10 leves



📹 Bejís, Castellón#IFBejis pic.twitter.com/uRHVDnQEBx — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 17, 2022

Pasajeros huyen de un tren en medio del incendio

En redes sociales circularon las imágenes en las que se veía el tren en medio del incendio forestal, de pronto los pasajeros comenzaron a salir de vagón, algunas personas caminaron sobre las vías para intentar huir del área.

El tren retrocedió para regresar a la estación Caudiel, donde los paramédicos atendieron a los pasajeros, dijeron los encargados de la estación

El líder regional de Valencia, Ximo Puig, dijo que el operador ferroviario estatal español Renfe está investigando el incidente para aclarar si el tráfico ferroviario ya estaba restringido cuando ocurrió el incidente.

Bomberos luchan contra incendios en España

El incendio forestal en la Vall d'Ebo, a unos 200 kilómetros de Bejis, provocó que 11 pueblos evacuaran, además, hasta el momento van 11 mil 500 hectáreas quemadas debido a un rayo que inició el fuego desde el domingo.

Este siniestro ya es considerado el peor incendio forestal en la región de Valencia en lo que va del año y en el que decenas de bomberos trabajan para intentar sofocar las llamas.

Durante las labores, dos bomberos resultaron heridos el martes y de acuerco con las autoridades de España, ambos sufrieron quemaduras delicadas pero sus vidas no corrían peligro, por lo que pronto serán dados de alta.

