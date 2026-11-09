La pata de elefante (Beaucarnea recurvata) es una de las plantas ornamentales más comunes en México. Pero muchos desconocen que tener un ejemplar sin acreditar su procedencia puede derivar en multas millonarias.

Aunque es muy apreciada para decorar jardines e interiores en los hogares mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clasifica a la Beaucarnea recurvata como especie amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Entonces, ¿de cuánto es la multa?

¿Por qué pueden multarte por tener una pata de elefante en México?

Aunque parezca extraño, tener una pata de elefante en casa no es ilegal por sí mismo. El problema surge cuando la planta fue extraída de su hábitat natural y no se puede demostrar que proviene de un comercio autorizado.

Esta especie es endémica de México y crece de manera natural en Veracruz y Oaxaca, principalmente en zonas de selva baja caducifolia, donde puede alcanzar varios metros de altura.

Pero debido a su popularidad como planta de decoración, ha provocado que algunos ejemplares sean retirados de su entorno para venderlos en mercados negros, viveros o puestos ambulantes sin autorización.

¿De cuánto es la multa por tener una planta pata de elefante?

El tener una pata de elefante en el jardín no significa que recibirás una multa automáticamente. Lo importante es comprobar que fue adquirida legalmente , por lo que se recomienda comprarla en establecimientos autorizados.

En los casos más graves, poseer o comercializar ejemplares sin acreditar su legal procedencia conlleva multas de 50 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), segun el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre

Por su parte, el artículo 420 del Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión y sanciones económicas por la comercialización de especies de flora y fauna silvestres protegidas.

¿Qué otras plantas pueden ocasionar multas por tenerlas en casa?

La pata de elefante no es la única especie protegida en México. Existen otras plantas cuya extracción, venta o posesión ilegal puede ocasionar sanciones administrativas e incluso penales.

Entre ellas se encuentran:

Biznagas : algunas especies utilizadas como decoración o para producir acitrón están protegidas por la legislación ambiental.

: algunas especies utilizadas como decoración o para producir acitrón están protegidas por la legislación ambiental. Orquídeas silvestres : distintas especies mexicanas enfrentan amenazas por su extracción y comercialización ilegal.

: distintas especies mexicanas enfrentan amenazas por su extracción y comercialización ilegal. Cícadas: plantas como las del género Zamia y Ceratozamia incluyen especies protegidas por su vulnerabilidad.

Esto no significa que todas las plantas de estos grupos estén prohibidas, ya que las restricciones dependen de la especie, su categoría de protección y la manera en que fue obtenida.