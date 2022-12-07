Presidente Pedro Castillo anunció disolución del Congreso de Perú

El presidente Pedro Castillo anunció este miércoles 07 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso de Perú, esto, a pocas horas de que el mandatario izquierdista enfrente un tercer intento de destitución promovido por legisladores de oposición. Lo que fue considerado por algunos ministros como un golpe de estado.

Ante la disolución del congreso de Perú, el Presidente decretó un "gobierno de excepción". Asimismo, dio a conocer la convocatoria a elecciones congresales y declaró toque de queda a partir de las 22:00 horas de este miércoles a nivel nacional.

Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho. (...) Disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional Pedro Castillo

Cabe destacar que los legisladores que se encontraban en la Comisión de Fiscalización expresaron su rechazo a la medida por parte del presidente Pedro Castillo y lo declararon inconstitucional.

🔴#ÚLTIMAHORA | Pedro Castillo, presidente de #Perú, anuncia disolución del Congreso e instala un “gobierno de excepción”. pic.twitter.com/vzrQT4TLos — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

Ministros renuncian ante disolución del Congreso de Perú

Tras lo declarado por el presidente Pedro Castillo, algunos ministros se han mostrado en contra al considerarlo un golpe de estado, por lo que presentaron su renuncia. Entre estos se encuentran Alejandro A. Salas, quien escribió a través de su cuenta oficial de Twitter que renunció y agradeció estar al frente de las carteras de Cultura y Trabajo.

Disolución de Congreso por parte de Pedro Castillo|Twitter @SalasZ_AA

También presentó su renuncia César Landa, ahora ex ministro de Relaciones Exteriores de Perú.

A través de su cuenta de Twitter escribió que la decisión del presidente Pedro Castillo fue una violación a la Constitución y condenó enérgicamente el golpe de Estado; asimismo, convocó a la comunidad internacional a ayudar al re-encausamiento democrático de Perú.

En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Pesidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución. — César Landa (@CesarLanda0) December 7, 2022

Kurt Burneo, ahora ex ministro de Economía y Finanzas presentó su renuncia "irrevocable" al cargo y expresó que el presidente Pedro Castillo vulneró el Estado de Derecho.

Medidas dictadas por el presidente Pedro Castillo ante cierre del Congreso

Ante la decisión por parte del presidente Pedro Castillo de la disolución del Congreso de Perú, manifestó cuáles serán las medidas que se tomarán en el país:



Disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.

de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor a nueve meses.

Hasta que se instale de nuevo el Congreso de la República se gobernará de acuerdo a los decretos de leyes.

Se decretó el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4:00 am del día siguiente.

Se declaró en reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Por último, se decomisarán también las armas en posesión ilegal de civiles.

Embajada de Estados Unidos rechaza acto del presidente Pedro Castillo

La embajada de Estados Unidos en Perú rechazó el acto del presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y decretar el gobierno de excepción. A través de su cuenta de Twitter, la embajada compartió un comunicado: