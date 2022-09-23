Creadores de las Pejeconchas lanzan pan de muerto con cabeza de AMLO

La temporada para comer pan de muerto se acerca y por eso los creadores de la Pejeconchas o conchAMLO lanzaron este pan de temporada con la cabeza del actual Presidente de México.

La panadería de Puebla dio a conocer a través de sus redes sociales algunas creaciones de pan inspiradas en Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"¿Cómo ven? ¿Les parece buena idea?", preguntó la panadería a sus seguidores, junto a una imagen del pan de muerto con la cabeza del mandatario.

Pero este pan no es la única inspirada en el Presidente, ya que también hicieron una Rosca de Reyes con figuras alusivas a AMLO.

Al respecto, la panadería explicó que la idea de hacer un pan de muerto y una Rosca de Reyes inspiradas en AMLO surgió tras crear las famosas "Pejeconchas", que literalmente se vendieron como pan caliente.

"La idea con la que surgieron las AMLO-Conchas, Pejeconcha o Conchamlover era hacer una rosca de reyes referente a la figura del Presidente (AMLO/Peje), pero pues se quedó la idea en pausa, ahora estaremos pensando/trabajando en la idea, aún no sabemos si saldrá a la venta al igual que la figura del pan de muerto/hojaldra, pero mientras les mostramos éstos pequeños bosquejos, falta mucho trabajar en ellos", publicó la panadería.

Lanzan “Pejeconchas” inspiradas en AMLO durante fiestas patrias

Previo a las fiestas patrias, la panadería de Puebla ganó popularidad cuando dio a conocer su creación inspirada en el Presidente.

Se trataba de las “Pejeconchas” o también conocidas como una “ConchAMLO”.

La figura de AMLO no solo aparece en pan de muerto, una concha, sino también en peluches y llaveros, muy visibles durante las fiestas patrias o eventos en el Zócalo.