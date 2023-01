¿Qué candidato le gusta a EU rumbo a las elecciones 2024 en México?

Si usted detiene hoy a cualquier estadounidense en cualquier calle de este país y le pregunta qué sabe y qué opina acerca de México, los mexicanos y su gobierno, seguro va a escuchar conceptos errados, mentiras históricas y conclusiones basadas en la total ignorancia sobre nuestro país. Y si pregunta sobre las elecciones 2024, seguro estarán perdidos.

Si usted hace lo mismo con un mexicano cualquiera, en cualquier calle del territorio nacional mexicano, va a ocurrir exactamente lo mismo.

Es extraordinario, porque llevamos toda la vida siendo vecinos y mutuamente seguimos sin conocernos.

Un buen amigo mexicano me texteó hace unas semanas anunciando que me visitaría en Washington. La única indicación que recibí es que vendría con un socio, y que me proponía almorzar juntos, y anotó: “Asegúrate de tener reservaciones en un restaurante padre. El que esté de moda”.

Me dio un enorme gusto pensar que disfrutaría a mi amigo y hasta ahí quedó todo.

Pasaron las semanas y de repente me di cuenta de que Jorge estaría aquí en unos días, y eso me hizo pensar, ¿a que vendrá?

Aborrezco no estar preparado, y por texto le pregunté a mi amigo si necesitaba que citara a alguien, que le abriera alguna puerta, o que confirmáramos alguna cita con alguien más. Por texto le escribí: "¿maestro, a qué vienes?”.

Su respuesta: “Quiero saber qué piensas acerca de un tema importante”.

Se que a Jorge es muy exitoso, pero aun así... Insistí, ¿Estás hablando en serio?”

“Jorge, ahórrate todo ese dinero, conversemos por Zoom”.

¡No! esto es importante para mí, insistió mi amigo.

Yo insistí también “Dime sobre que-- para prepararme” Jorge respondió; “Quiero que me digas como ven allá, la próxima elección presidencial en México y que piensan allá de los que podrían llegar a la grande” "¿Como está el ánimo de los latinos”?

¡Uff! pensé, debí haberle preguntado hace semanas, para tenerle respuestas acertadas.

México y Estados Unidos durante los últimos años han mantenido su vecindad incómoda, intentando ser cordiales uno con otro. La globalización hizo a los dos países socios... y “amigos”.

Hay mucho influyendo en la vecindad: No hay otra diáspora mexicana mayor de la que vive aquí. El idioma español, versión mexicana, es la segunda lengua más usada en Estados Unidos y en el planeta entero. No hay otro país más visitado por estadounidenses que México, en donde, además viven legalmente casi 2 millones de estadounidenses, con otros miles viviendo ilegalmente allá también.

Durante la mayor parte del siglo XX México tuvo un “sistema democrático”, que EEUU se abstuvo de criticar porque tener a una “democracia dirigida” al otro lado de su segunda más extensa frontera terrestre le convenía. No hay nada que los estadounidenses teman más, que las guerras civiles capaces de crear hordas de migrantes hambrientos intentado entrar sin control a su territorio.

Un informe del “Brookings Institution”, uno de los más prestigiados Think Tanks, “Centros de estudio y análisis”, en enero del 2022, escribió sobre nuestro país:

“Desde el inicio de su presidencia, Joe Biden se ha visto obligado a lidiar con una serie de problemas relacionados con México: incluidos cientos de miles de solicitantes de asilo en la frontera, un creciente número de disputas relacionadas con el Tratado Comercial, serias interrogantes acerca de cómo responder a los “Soñadores” y otros mexicanos residentes indocumentados a largo plazo, y los crecientes problemas en evolución relacionados con el crimen organizado y la violencia”.

“Al comprometerse con México, Biden se encuentra en contacto con uno de los líderes más enigmáticos y carismáticos de las Américas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es una figura singularmente polarizadora y controvertida”.

Esto que usted acaba de leer es una opinión real basada en el conocimiento y el análisis. Opinión que siendo real, es también incómoda como algunas verdades.

¿Qué le respondo a Jorge?

Que le digo sobre su gran pregunta: ¿Cómo se ven aquí, a los políticos mexicanos que podrían remplazar en menos de dos años al presidente mexicano actual?

El “Congressional Research System"- que es una rama de investigación y análisis del congreso en Washington, D.C. escribió en marzo del 2021:

“El sistema multipartidista de México presenta pocas restricciones oficiales sobre la organización y actividad política. Los partidos de oposición son competitivos en muchos estados y las candidaturas independientes son cada vez más comunes, aunque los independientes lograron pocas victorias en 2021. MORENA incluye una amplia gama de corrientes ideológicas y políticas, y las tensiones internas fueron visibles durante la campaña de 2021. Mientras tanto, la mayoría de los partidos de oposición basan sus estrategias en movilizar el sentimiento anti-MORENA en lugar de proponer agendas políticas coherentes”.

Nombres, nombres, nombres

Algunos diarios y publicaciones especializadas en Estados Unidos se han ocupado de hablar de quienes en México podrían ser los candidatos presidenciales del Partido en el poder, incluso enlistándolos en el orden de posibilidades que tienen para llegar a la presidencia.

En primer lugar esta la jefe de Gobierno de la capital mexicana Claudia Sheinbaum, seguida de Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores y finalmente más atrás el jugador que podría ser de compromiso, el actual secretario de Gobernación Adán Augusto López.

Pocos en Estados Unidos se han ocupado de mencionar a Ricardo Monreal, el poderoso senador de MORENA.

Lo que si le puedo asegurar es que poquísima gente en EU conoce, ha oído hablar, o siquiera ha visto de pasada los 4 nombres que le acabó de mostrar.

Obviamente el mundo oficial en EU ¿conoce al canciller Ebrard, por ser tan prominente en todo lo que tiene que ver con los dos países. Si hay alguien con ventaja es el. Pero “ojo” eso no tendrá nada que ver con, si es elegido o no, por los mexicanos.

Hay que aclarar que el estadounidense promedio, no tiene ni idea, no solo de los posibles candidatos en México… ni siquiera saben o les interesa quien será candidato presidencial en Estados Unidos. ¡Si! aquí la ignorancia sobre cuestiones cívicas está muy extendida

En el 2024 Estados Unidos y México tendrán elecciones presidenciales al mismo tiempo, y recientemente pude comprobar que la ignorancia acerca de los candidatos presidenciales no es solo de los estadounidenses, sino también de los mexicanos.

Un libro de Mike Pompeo, ex secretario de Estado de EEUU recibió mucha atención reciente y algunos analistas mexicanos, hasta lo señalaron como líder de las facciones conservadoras del Partido Republicano.

No es así. Mike Pompeo tiene más posibilidades de convertirse en campeón de boxeo en Ucrania que de ser presidente de EU.

México y EU necesitan más para conocerse. Lo importante es que los análisis sesudos sobre políticos y candidatos presidenciales ya no son dominio exclusivo de las elites políticas.

A mi amigo Jorge le voy a contar que las elites económicas acá son iguales a las de México. Siempre muy activas empujando a sus candidatos, porque son quienes tienen más que ganar y perder con ellos.

A mi amigo además le diré:

a quien si le importan mucho las elecciones presidenciales mexicanas, seguirá siendo crucial saber quiénes de los candidatos presidenciales mexicanos están dispuestos a garantizar que con su próximo gobierno siga siendo un país de libre mercado. Que los derechos de propiedad internacional y domestica sigan estando protegidos por un marco legal moderno.



Que la influencia monetaria de los carteles no seguirá creciendo.



Que se dará importancia a análisis imparciales como el de Etellekt Consultores, un enorme grupo de consultoría política, que confirmó con cifras, que el mayor intervencionismo del crimen organizado está a nivel local. El 77 por ciento, de los 1,066 ataques contra candidatos relacionados con las últimas elecciones mexicanas fue en las elecciones municipales.

Elecciones Presidenciales 2024



Un punto final, los partidos de oposición a Morena, presumiblemente, tendrán su propio candidato presidencial. En relación a eso la reconocida revista especializada, “Modern Diplomacy” publicó el 17 de enero que ven un nuevo y serio problema surgiendo:

“Quizás en México nos estamos acercando a ver un nuevo tipo de epidemia: la desafección, la indiferencia y la ausencia de memoria histórica”.

A mi amigo Jorge le diré que recordando que México es una nación soberana y autónoma, eso no quita que haya observadores a quienes si les importa mucho el futuro de la relación entre los dos países, y por eso, en los centros de estudios y análisis, en las corporaciones, las organizaciones de industrias y comercio, de exportadores e importadores y hasta en los centros de gobierno que tratan con México y con los mexicanos todos los días, esto último si será un factor crucial para saber que anticipar del próximo gobierno de México y con eso determinar desde ahora, ¿Qué candidato presidencial mexicano le gusta más a Estados Unidos?