Durante la tarde de este lunes 30 de enero, un nuevo tiroteo azotó a los ciudadanos de Estados Unidos, pues se registró una balacera en la ciudad de Lakeland, en Florida, que dejó al menos 10 personas heridas, quienes tuvieron que se atendidos de emergencia.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Lakeland, las autoridades confirmaron dos heridos de gravedad, mientras que los otros ocho presentan heridas que no ponen en riesgo sus vidas. El tiroteo en Florida se dio exactamente en la esquina de Iowa Avenue North y Plum Street alrededor de las 15:43 horas, en tiempo local, locación que se encuentra a 88 kilómetros de distancia de la ciudad de Orlando.

De acuerdo con el discurso emitido horas más tarde por el Jefe de Policía, Sam Taylor, las primeras indagatorias señalan la participación de un vehículo azul oscuro, el cual se aproxima a la escena del crimen y empieza a disparar por ambos lados.

"El vehículo disminuyó la velocidad, no se detuvo y las cuatro ventanas se bajaron. Parecía estar ocupado por cuatro tiradores en el vehículo, (quienes) comenzaron a disparar desde las cuatro ventanas del vehículo y a hombres de ambos lados", señaló en conferencia de prensa Taylor.

Information Regarding Shooting Investigation - January 30, 2023 pic.twitter.com/IyBsW2A2JS — LakelandPD (@LakelandPD) January 30, 2023

"Oficiales y detectives del Departamento de Policía de Lakeland están actualmente investigando un tiroteo que involucran varias víctimas. (...) En este momento creemos que hay nueve víctimas, dos con heridas críticas y siete con lesiones que no amenazan su vida", señaló el comunicado inicial de la policía local.

¿Qué pasó con la balacera en Lakeland, Florida?

De acuerdo con los señalamientos oficiales por parte del la oficina en Lakeland, se cree que el tiroteo fue un ataque dirigido y no de forma aleatoria. Los principales sospechosos son cuatro hombres, quienes probablemente llevaban protección en el rostro y podrían estar vinculados al narcotráfico.

Según las indagatorias iniciales, en la escena del crimen se encontró una cantidad de marihuana considerable, por lo que se cree que el tiroteo pudo ser provocado bajo el contexto de compra y venta de droga; sin embargo, no han confirmado esta versión y se mantiene como unaposibilidad abierta.

"Esto es algo que no sucede en Lakeland", afirmó el Jefe de Policía, pues aseguró que nunca le había tocado trabajar en un caso con tantas personas heridas de bala al mismo tiempo, más allá de que la mayoría está fuera de peligro letal.

