Perla Nicole, niña genio en Jalisco, tiene el sueño de conocer a Katya Echazarreta

Perla Nicole Juárez Camarena es una niña genio en Jalisco, que a sus 11 años de edad busca ser astrónoma. Ella es una pequeña que desde temprana edad aprendió a leer y escribir sin ayuda de sus maestros. Es autodidacta y cambió los juguetes por libros.

“Cuando estaba en la primaria, yo me ponía a investigar por mi propia cuenta, porque yo quería saber más temas y así. Y muchas de las veces los temas que veía en la escuela, pues ya los sabía. Entonces a veces yo quería participar en algo, los maestros no me dejaban porque decían ‘ay, tú ya sabes’. Desde que tenía como seis años cuando me vieron ciertas características de esto, y empezaron a investigar y pues vieron que eran características de altas capacidades”, contó Perla Juárez, estudiante con altas capacidades.

Adelantan a secundaria a Perla Nicole

Aunque debería estar cursando aún la primaria, Perla fue adelantada en años escolares por sus altas capacidades, ahora estudia el primer grado de secundaria.

“Estaba en el kínder, me acuerdo que estaba en tercero kínder y ya sabía leer y escribir, entonces me acuerdo muy bien que la maestra de kínder me dijo, ‘señora, no le enseñe a leer, porque qué le van a enseñar en primero’, así fue literal lo que me dijo. Y en primero ella ya sabía todos los nombres de los planetas y nos dimos cuenta de un programa que se llama Promoción Anticipada, en el cual hizo exámenes y salió apta, por lo tanto ella no cursó sexto de primaria”, dijo Jazmín Camarena, mamá de Perla.

Perla Nicole tiene un sueño

Una estudiante ejemplar, imparable y que tiene un sueño: conocer a la primera astronauta mexicana, Katya Echazarreta.

“Ahorita hay un campamento que sería el de Katya Echazarreta, pero pues yo no tengo la edad y yo quisiera ir, creo que es a los 13 años y quisiera ir y estoy esperando que tenga esa edad para poder participar en eso. Y la verdad es que desde que tenía como seis años, no sé, estar investigando de los planetas”, dijo Perla Nicole.