¿Te gustaría que tu perro o gato apareciera con el apellido de tu familia en un documento? En Brasil existe la Declaración de Guarda de Animales Domésticos, un registro que permite identificar a las mascotas y dejar constancia de quiénes son sus tutores.

El trámite puede realizarse de manera presencial o por internet, a través de la plataforma de los cartorios de Registro de Títulos y Documentos.

¿Qué es la Declaración de Guarda de Animales Domésticos?

De acuerdo con el Instituto de Registro de Títulos y Documentos y de Personas Jurídicas de Brasil (IRTDPJ Brasil), este documento se tramita ante los cartorios de Registro de Títulos y Documentos (RTD) y sirve para acreditar la identidad de los animales y registrar quiénes son sus responsables.

El documento puede ser de ayuda para varias situaciones cómo:

Pérdida o fuga

Viajes

Disputas por la custodia

¿Se puede poner el apellido de la familia a una mascota?

Sí, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Derecho de Familia, es posible incluir el apellido de los tutores en la Declaración de Guarda de Animal.

La registradora Márcia Fidelis Lima explicó que esta incorporación funciona como una forma de indentificar el vínculo afectivo entre la mascota y si familia.

¿Cómo se registran a las mascotas?

Las autoridades de Brasil informan que el procedimiento también se pueden realizar por internet con los siguientes casos:

Datos de la persona responsable

Nombre completo

Estado civil

Profesión

Identificación oficial

CPF

Domicilio y comprobante de residencia

Datos de la mascota

Nombre

Especie

Raza

Sexo

Edad

Color de pelaje o plumaje

Descripción de características particulares

Fecha de inicio de la custodia

Fotogradías para facilitar su identificación

Una vez que se capture la información, la plataforma generará un documento de PDF que se debe firmar digitalmente mediante un certificado ICP-Brasil.