VIDEO ¡Hay más botanas que citas! Captana personal del IMSS vendiendo frituras en horario laboral

¿Con salsa? Una actividad poco habitual dentro de una jornada laboral del IMSS quedó registrada en video: personal del hospital fue captado preparando y vendiendo botanas en horario laboral.

Con las manos en las papas: captan a trabajadora del IMSS vendiendo frituras

En un video que circula en redes sociales muestra a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizando la venta de frituras durante su jornada laboral, una situación que generó varios comentarios por parte de los pacientes.

En las imágenes se observa a una mujer sentada detrás de un escritorio mientras corta una bolsa de papas y agregando salsa para preparar las frituras. Frente a ella, otra persona permanece de pie esperando a que termine de preparar su pedido.

😂🛍️ ¡Tianguis en el IMSS!



Un video muestra a personal del IMSS con productos a la venta sobre sus escritorios, ubicados afuera de los consultorios.



📹 La curiosa escena generó comentarios entre usuarios de redes sociales.#IMSS #Viral #México #Noticias #MasNoticiasDigital pic.twitter.com/NpsLT4CwOb — masnoticiasdigital (@masnoticiasd) August 19, 2026

Una vez la mujer terminó de preparar las papas realiza el cobro y la persona que compró las frituras se retira del lugar, mientras la trabajadora continua con sus actividades cotidianas.

Falta de medicamentos y de personal en el IMSS

Cabe mencionar que varios derechohabientes han reportado en distintas ocasiones problemas relacionados con la atención que reciben en instituciones de salud, entre ellos señalamientos sobre falta de empatía, dificultades para recibir atención, falta de camillas, de personal médico y desabasto de medicamentos en los hospitales del IMSS. Algunas personas han denunciado por medio de videos la falta de servicios médicos que muestran la falta de insumos.

Estas situaciones han generado molestias a los usuarios que esperan recibir servicios médicos y medicamentos en tiempo y forma.

IMSS reponde ante el video de trabajadora vendiendo frituras

Ante el video viralizado en redes sociales, el IMSS informó por medio de una tarjeta que rechaza cualquier actividad comercial ajeno a sus funciones dentro del horario laboral en los hospitales.

"Ante las imágenes difundidas en redes sociales, las autoridades de la unidad donde se detecto esta situación realizaran las investigaciones laborales correspondientes y, en su caso, se aplicaran las medidas o sanciones que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Código de Conducta y demás disposiciones institucionales aplicables", se mencionó en la tarjeta del IMSS.