En EUA, personas vacunadas pueden salir a exteriores sin cubrebocas

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) dieron un paso más a la normalidad al indicar que las personas que ya estén totalmente vacunadas pueden salir a exteriores sin usar cubrebocas, excepto cuando haya grandes multitudes.

"Hay muchas situaciones en las que la gente completamente vacunada no necesita llevar mascarilla, particularmente si están al aire libre", dijo Rochelle Walensky, directora de los CDC en una rueda de prensa de la Casa Blanca.

La actualización de las normas publicada se da cuando más de la mitad de los adultos de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna para el Covid-19, según los CDC.

"La publicación de estas nuevas directrices es un primer paso para ayudar a los estadounidenses vacunados a reanudar las actividades que habían dejado de hacer a causa de la pandemia, sin dejar de tener en cuenta el riesgo potencial de transmitir el virus a otras personas", dijeron los CDC.

El uso de cubrebocas es considerado por los expertos en salud como una de las formas más eficaces de controlar la transmisión del virus SARS-CoV-2.

Te recomendamos: CAMe mantiene Doble Hoy No Circula por concentración de ozono

Dado que la mayor parte de la transmisión del Covid-19 se produce en espacios cerrados, y que la vacunación va en aumento, el uso de cubrebocas en el exterior ha sido objeto de debate por semanas en Estados Unidos, ya que la gente quiere disfrutar de las ventajas de estar completamente vacunados.

¿Funciona usar doble cubrebocas para frenar al Covid-19?

La evidencia científica muestra que ponerse doble cubrebocas ofrece una mayor protección contra contagios de Covid-19 y siempre será recomendable en caso de estar entre multitudes.

Te podría interesar: ¿Dónde puedo ver las semifinales de la Champions League?

Un estudio reveló que un cubrebocas con varias capas y ajustada correctamente al rostro aumenta la eficiencia de protección, siendo similar a una mascarilla KN95.

