Perú elimina toque de queda por Covid-19

El Gobierno de Perú anunció hoy el fin del toque de queda nocturno de cuatro horas y el aumento del aforo en los estadios de fútbol, limitado por la Covid-19 y acentuó la exigencia de certificado de vacunación a la ciudadanía.

El alivio de las restricciones contra la pandemia se da en medio del aumento de contagios de la nueva variante de Covid-19 pero con menor letalidad y fue aprobado por el Consejo de Ministros y anunciado por el ministro de Salud del Perú, Hernando Cevallos, en una conferencia de prensa.

En la última semana se registraron 350.000 contagios de Covid-19 confirmados en Perú. Si se suman los sospechosos el total de casos en la semana ascendería a unos 500,000.

El ministro peruano explicó que el toque de queda fue eliminado para evitar aglomeraciones en el servicio de transporte público, por la afluencia de personas desesperadas por llegar a sus casas antes de la hora de inicio de la prohibición de circular.

🔴 #EsNoticiaAhora | Gobierno anuncia la suspensión del toque de queda en todo el Perú



Hernando Cevallos indicó que la eliminación de esta norma regirá desde este jueves 27 de enero y se hará oficial mediante un decreto supremo en el diario El Peruano.https://t.co/4FXH1nDkbb — Latina.pe (@Latina_pe) January 26, 2022

Cevallos advirtió igualmente que la decisión de eliminar el toque de queda no conlleva la autorización de reuniones con aglomeración de personas, en todo Perú que siguen prohibidas y el alivio de las restricciones no significa aflojar las medidas de bioseguridad sanitaria en contra de la Covid-19 pues las demás se mantienen.

Se exigirá certificado de vacunación para estadios

Informó también que el aforo en los estadios de fútbol aumentará de 30 a 50 por ciento en zonas de alerta sanitaria alta, como Lima, y advirtió que los asistentes tendrán que presentar para su ingreso el certificado de vacunación contra Covid-19 con tres dosis y una tercera de refuerzo.

De igual manera los mayores de 50 años deberán presentar su certificado de vacunación completo para ingresar a centros comerciales y espacios cerrados en todo Perú.