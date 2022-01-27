Perú elimina toque de queda por Covid-19
Perú elimina, después de dos años el toque te queda impuesto por la pandemia de Covid-19 y exige certificado de vacunación a la ciudadanía
El Gobierno de Perú anunció hoy el fin del toque de queda nocturno de cuatro horas y el aumento del aforo en los estadios de fútbol, limitado por la Covid-19 y acentuó la exigencia de certificado de vacunación a la ciudadanía.
El alivio de las restricciones contra la pandemia se da en medio del aumento de contagios de la nueva variante de Covid-19 pero con menor letalidad y fue aprobado por el Consejo de Ministros y anunciado por el ministro de Salud del Perú, Hernando Cevallos, en una conferencia de prensa.
En la última semana se registraron 350.000 contagios de Covid-19 confirmados en Perú. Si se suman los sospechosos el total de casos en la semana ascendería a unos 500,000.
El ministro peruano explicó que el toque de queda fue eliminado para evitar aglomeraciones en el servicio de transporte público, por la afluencia de personas desesperadas por llegar a sus casas antes de la hora de inicio de la prohibición de circular.
🔴 #EsNoticiaAhora | Gobierno anuncia la suspensión del toque de queda en todo el Perú— Latina.pe (@Latina_pe) January 26, 2022
Hernando Cevallos indicó que la eliminación de esta norma regirá desde este jueves 27 de enero y se hará oficial mediante un decreto supremo en el diario El Peruano.https://t.co/4FXH1nDkbb
Cevallos advirtió igualmente que la decisión de eliminar el toque de queda no conlleva la autorización de reuniones con aglomeración de personas, en todo Perú que siguen prohibidas y el alivio de las restricciones no significa aflojar las medidas de bioseguridad sanitaria en contra de la Covid-19 pues las demás se mantienen.
Se exigirá certificado de vacunación para estadios
Informó también que el aforo en los estadios de fútbol aumentará de 30 a 50 por ciento en zonas de alerta sanitaria alta, como Lima, y advirtió que los asistentes tendrán que presentar para su ingreso el certificado de vacunación contra Covid-19 con tres dosis y una tercera de refuerzo.
De igual manera los mayores de 50 años deberán presentar su certificado de vacunación completo para ingresar a centros comerciales y espacios cerrados en todo Perú.