BA.2, la nueva variante de ómicron, dominante en Dinamarca, parece ser más contagiosa que la variante de ómicron BA.1, así lo dijo este miércoles el ministro danés de Sanidad, Magnus Heunicke, en un discurso.

Magnus Heunicke:

No hay pruebas de que la variante de ómicron BA.2 cause más enfermedad, pero debe ser más contagiosa.

La variante de ómicron BA.1 representa actualmente el 98% de todos los casos Covid-19 en el mundo, pero en Dinamarca ha sido desplazada por la variante ómicron BA.2, de hecho, se convirtió en la cepa dominante en la segunda semana del mes de enero.

Dr @mvankerkhove describes potential future scenarios on #COVID19 and Omicron and what we can do to turn the tide ⬇️ pic.twitter.com/LUFqyQj3O4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 26, 2022

La nueva variante de ómicron parece más contagiosa, pero no más grave

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido ha designado a la variante ómicron BA.2 como una cepa que está bajo investigación, diciendo que podría tener una ventaja de crecimiento.

Los cálculos preliminares sugieren que la variante ómicron BA.2 podría ser 1.5 veces más infecciosa que la variante ómicron BA.1, dijo el miércoles en una nota la máxima autoridad danesa en materia de enfermedades infecciosas, el Statens Serum Institut (SSI).

Sin embargo, un análisis inicial del instituto no mostró ninguna diferencia en el riesgo de hospitalización para la variante ómicron BA.2 en comparación con la variante ómicron BA.1.

Tyra Grove Krause, directora técnica del SSI:

Hay algunos indicios de que es más contagiosa, especialmente para los no vacunados, pero que también puede infectar en mayor medida a las personas vacunadas.

Esto podría significar que el pico de la pandemia Covid-19 en Dinamarca se extenderá un poco más de lo previsto anteriormente hasta febrero.

