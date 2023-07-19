Captan al pez remo, especie que “predice terremotos”, en costas de Taiwán

Un pez remo fue captado en la costa noreste de Taiwán, generando pánico entre la población por una histórica y aterradora razón: supuestamente tiene la capacidad de advertir la llegada de un terremoto o Tsunami.

La grabación fue difundida por unos buzos que se encontraban en un recorrido cuando de pronto vieron frente a sus ojos al también conocido como “Ryugu no tsukai” o el ”Mensajero del palacio del dios del mar”. Al acercarse, también notaron que la especie estaba en aguas poco profundas y registraba algunas heridas pronunciadas.

Especialistas consideran que esta criatura marina suele habitar a más de 2 mil metros de profundidad, esta es una de las razones por la que se conoce poco sobre su comportamiento tanto en el continente asiático, como el americano, donde también ha sido captada en estados como Quintana Roo y Sinaloa, en México.

¿El pez remo puede causar terremotos?

En países asiáticos como Taiwán y Japón, según creencias locales, la aparición del pez remo es señal de un inminente terremoto o tsunami, pero esta hipótesis no ha sido confirmada por científicos o autoridades.

De hecho, algunos especialistas refieren que esta especie, que puede llegar a medir hasta 11 metros y pesar más de 100 kilos, en realidad aparece en aguas poco profundas cuando las corrientes marinas las expulsan de su hábitat. Esto ocurre principalmente cuando se encuentran enfermas o heridas.

A pesar de su aspecto y movimiento, similar al de una serpiente, biólogos marinos estiman que el pez remo no es de naturaleza agresiva y por esta razón no se intimida ante la mirada de buzos o pescadores que han encontrado ejemplares similares en las costas de Taiwán.

En los últimos años, el llamado "pez terremoto" ha sido captado en distintas zonas de México como Mazatlán, Baja California y Cozumel, así como en la playa Murciélago de San Pablo de Manta, en Ecuador.