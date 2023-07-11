Los mejores memes del plan "Ángel” de Marcelo Ebrard

El pasado lunes 10 de julio, el candidato a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, presentó su estrategia de seguridad llamada "Ángel", por sus siglas Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad, con el objetivo de dar tranquilidad y paz al país.

¿En qué consiste el Plan Ángel de Marcelo Ebrard?

El plan de Marcelo Ebrard llamado "Ángel" consiste en utilizar las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad:



Reconocimiento facial en todo el país en las vías públicas.

Identificación de donde se disparó un arma.

Detectores de armas.

Reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar.

Rastreadores de vehículos

Drones que marcan y siguen delincuentes.

Cámaras inteligentes en la Guardia Nacional (GN).

Base de datos con inteligencia artificial para contar con todos los datos que tenemos para detectar a quienes cometan delitos.

En el video compartido por Ebrard, este menciona que, viajando los últimos 5 años por todo el mundo, recopiló las mejores tecnologías que están funcionando y han tenido éxito para poder crear el plan "Ángel".

En distintas ocasiones, el excanciller ha destacado que México será el más seguro de la historia.

Plan Ángel: Disfrutar del México más seguro de la historia pic.twitter.com/HCh8YjcVDB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 10, 2023

¿Por qué causó polémica el plan de seguridad de Ebrard?

A pesar de la seguridad con la que mostró el plan, Marcelo Ebrard no se salvó de críticas tras su anuncio, pues muchas personas cuestionaron la idea de la corcholata, esto, por cuestiones de racismo o clasismo que podrían originarse por parte de las autoridades, pues señalan que no solo es en México.

Asimismo, señalaron que esto podría dar pie a falsas acusaciones, eliminación de la presunción de inocencia y protección de datos biométricos, ocasionando violaciones a los derechos humanos. Otros cuestionaron sobre la viabilidad del proyecto y quién lo financiaría.

Los mejores memes del Plan Ángel de Marcelo Ebrard

Los memes no se hicieron esperar para la estrategia de seguridad del "carnal", sacando el lado más creativo de los mexicanos. Uno de los principales motivos de burla es que los delincuentes aprenderán a caminar de diferente forma para que las cámaras no los capten.

-Actúa normal, ahí están las cámaras del sistema de seguridad Ángel.



Yo: pic.twitter.com/Z85Hl2Gzjh — @LuisValLe (@LuisValLe_A) July 11, 2023

La delincuencia organizada cambiando su forma de caminar para que no los agarre Marcelo Ebrard con su Plan Ángel: pic.twitter.com/2koLCxx5cQ — @LuisValLe (@LuisValLe_A) July 10, 2023

Yo secuestrada esperando que regrese el sistema que se les cayo… pic.twitter.com/BSZL9sO1lI — PendeJoaquin (@Joako00) July 10, 2023

Yo cuando vaya caminando en la calle con el plan angel: pic.twitter.com/tTve6TModF — un mar de inkoerensias (@larevueltita) July 10, 2023

Los criminales caminando para distraer al Plan ANGEL pic.twitter.com/EqnKnoEXNE — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) July 11, 2023