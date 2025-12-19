Falta de agua y vivienda digna: comunidades de la Huasteca Potosina sufren bloqueo de recursos

En medio de la Huasteca Potosina, a 222 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la localidad de Tanchahuil. Aquí vive la familia de Fernando. Apenas alcanza para un poco de palma y madera para construir su casa.

“Yo me gustaría de concreto y, bueno, poder dármelo, de perdido, de lámina”, señala Fernando Reyes, habitante de Tanchahuil, San Luis Potosí.

Pobladores tienen que captar agua de lluvia

Tampoco hay acceso al agua potable. Los habitantes captan agua de lluvia y la distribuyen a toda la localidad.

El sueño en Tanchahuil era contar con una red hidráulica.

“De un inicio era toda la comunidad en el abastecimiento de agua”, explica Héctor Ortiz, habitante de la comunidad de Tanchahuil, San Luis Potosí.

Comunidades sufren bloqueo de recursos federales

Sin embargo, la posibilidad de tener vivienda digna y servicios es cada vez más lejana. Esto se debe a que Tanchahuil y otras 12 comunidades indígenas de la Huasteca Potosina sufren un bloqueo de recursos federales.

¿La razón? La Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no les entregan 56.2 millones de pesos, los cuales serían utilizados para obras públicas.

“Que primero los pobres y que vamos a salir de la pobreza, pero en realidad seguimos igual. No vemos un cambio”, afirma Cenorina Fernández, representante del pueblo tének ante la CNPI.

Ganan amparo, pero recursos no fueron entregados

El problema comenzó cuando las comunidades interpusieron un amparo tras darse a conocer un recorte presupuestal al dinero que reciben. A pesar de que lo ganaron, los recursos no les fueron entregados.

“Lo que hizo Bienestar fue decir: ‘no les voy a dar nada porque metieron un amparo’”, denuncia Marcos Alejo Torres, representante del pueblo tének de San Luis Potosí.

Por si fuera poco, las comunidades denuncian que han sido condicionadas para que se les entregue el dinero.

“Lo único que nosotros queremos es ver el desarrollo de nuestra comunidad, y no queremos que esta lucha se criminalice ni que se diga que somos de ultraderecha”, expresa Jacqueline Fernández, presidenta de la Asociación de Comunidades de Tanchahuil.