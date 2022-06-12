En 14 días, la policía detuvo a 73 personas por robo en la CDMX

La policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a 73 personas, seis mujeres y 67 hombres, por su probable participación en el delito de robo en diferentes modalidades, informó la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJCDMX).

Las autoridades informaron que todas las detenciones se realizaron en un periodo de 14 días, tras cumplimentar una orden de aprehensión contra las 73 personas que eran buscadas por la policía en la CDMX.

Las personas detenidas están acusados de manera particular por los ilícitos de robo calificado, agravado, simple, en pandilla, y con violencia; por robo a pasajero, a transeúnte, de vehículo, a negocio, a tiendas de autoservicio y departamentales.

Derivado de trabajos de campo y gabinete realizados por agentes #PDI de @FiscaliaCDMX, se cumplimentaron 73 órdenes de aprehensión en un lapso de 14 días, por la probable comisión del delito de robo en diferentes modalidades.https://t.co/scRkDxAie5 pic.twitter.com/Difsu2H7op — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) June 11, 2022

¿De qué se les acusa a las personas detenidas por la policía?

Entre las 73 personas detenidas, destaca el caso de un hombre que probablemente participó en un robo y causó lesiones con arma de fuego en agravio del conductor de un vehículo de lujo en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez.

En otro caso la policía de la CDMX detuvo a una mujer, quien asistió con varios hombres al domicilio de uno de ellos y presuntamente algo puso en sus bebidas para dormirlos y posteriormente robar sus pertenencias. Este hecho ocurrió en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Otro caso relevante, fue el de un hombre que robó un auto en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, en la alcaldía Iztapalapa.

La policía de la CDMX también aprehendió a un hombre que posiblemente habría disparado un arma de fuego contra un comerciante cuando este se negó a entregarle sus pertenencias durante el robo. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc.

Finalmente, otro hombre fue detenido por la policía de la CDMX por el presunto robo a un conductor de taxi en la colonia El Rosario, alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado proporcionado por la policía de la CDMX, indicaron que a las 73 personas detenidas se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

