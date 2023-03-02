Policía y manifestantes se enfrentan tras choque de trenes en Grecia

En Grecia los manifestantes se pelearon con la policía en Atenas después de organizar una manifestación frente a las oficinas del operador de trenes Hellenic Train, tras el choque de ayer por la noche.

La policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes que lanzaban piedras y encendían fuego en las calles. Anteriormente se realizó una vigilia con velas fuera de las oficinas.

Un tren de pasajeros griego chocó de frente con un tren de carga el martes por la noche cerca de la ciudad norteña de Larissa, arrojando vagones enteros fuera de las vías y matando al menos a 36 personas, muchas de ellas estudiantes, en el accidente ferroviario más mortífero en la historia del país.

Las autoridades dijeron que se esperaba que el número de muertos aumentara aún más a medida que las temperaturas en un vagón aumentaron a 1.300 grados celsius después de ser envuelto en llamas.

Partes de los servicios ferroviarios de Grecia se privatizaron en 2017 bajo un paquete de rescate de miles de millones de euros de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Hellenic Train, una unidad de Ferrovie dello Stato de Italia que adquirió operaciones de pasajeros y carga, dijo que estaba trabajando con las autoridades en la investigación.

El jefe de la estación local, a cargo de la señalización, fue arrestado y acusado de causar muertes masivas por negligencia y causar lesiones corporales graves por negligencia, dijo un oficial de policía.

El hombre de 59 años ha negado cualquier responsabilidad en el accidente, atribuyéndolo a una posible falla técnica, dijo el funcionario.

Giannis Oikonomou / Portavoz gobierno de Grecia:

“Los dos trenes habían estado corriendo uno hacia el otro en la misma vía “durante muchos kilómetros” antes del accidente”.

Policías y manifestantes se enfrentan tras choque de trenes en Grecia. REUTERS/Louiza Vradi|LOUIZA VRADI/REUTERS

Ministro de Transporte renuncia tras choque de trenes en Grecia

El ministro de Transporte, Kostas Karamanlis, presentó su renuncia y dijo que asumía la responsabilidad de las "fallas de larga data" del estado para arreglar un sistema ferroviario que, según él, no era apto para el siglo XXI.

El tren de pasajeros transportaba 342 viajeros y 10 tripulantes, mientras que dos tripulantes iban en el tren de carga, según datos de Hellenic Train.

Sesenta y seis de los heridos fueron hospitalizados, seis de los cuales en cuidados intensivos, dijo un oficial de la brigada de bomberos.

El tren de carga había estado viajando de Tesalónica a Larisa. Los medios locales dijeron que el tren partió de Atenas alrededor de las 7:30 p. m. (05:30 GMT). El cuerpo de bomberos dijo que fue informado del accidente poco antes de la medianoche.