VIDEO: Superhéroes detienen a familia de narcomenudistas en Perú

En las calles de Lima, Perú, se realizó la “Operación Marvel”, donde un grupo de policías vestidos como los superhéroes de "Avengers" detuvieron a un clan de narcomenudistas conocidos como “Los tercos de Mariátegui”.

El operativo planeado por la fuerzas de seguridad de Perú consistía en que los agentes pasaran desapercibidos para llegar hasta el punto donde se vendía la droga, por lo que utilizaron disfraces del Hombre Araña, Thor, Capitán América y Gatúbela.

Cuando estuvieron listos los trajes, escudo, antifaz y martillo del dios del trueno, el comandante dio luz verde al operativo. Montados en una camioneta, llegaron hasta el punto de narcomenudeo.

Con un mazo, el Capitán América rompió los cristales de la casa donde se encontraban los narcomenudistas, el resto de los policías superhéroes esperaron para poder entrar.

🇵🇪 Agentes de policía se disfrazan de los '#Avengers' para capturar a vendedores de droga en Perú



La Policía Nacional de #Peru tiene un escuadrón de 'superhéroes': el Escuadrón Verde, un grupo de oficiales especializados en desarticular bandas dedicadas a la venta de droga. pic.twitter.com/n4skHoae09 — Noticias desbloqueadas (@NDesbloqueadas) November 2, 2022

Policías superhéroes detienen a narcomenudistas en Perú

El grupo de policías superhéroes estuvo apoyado por 10 agentes más que pertenecían al escuadrón verde de la policía de Perú. Los delincuentes creyeron que se trataba de una broma de Halloween, no se imaginaban que los “Avengers” habían llegado para capturarlos.

El escuadrón verde de la policía arrestó a una familia que se dedicaba a vender droga en Perú. Entre los detenidos estaba Sandra Salazar Enrique, de 37 años, conocida como “La mami”; su esposo, Ernesto Portugal Gonzalez, alías “Toby”, quien tiene múltiples antecedentes por robo agravado y tráfico de narcóticos, delitos por los que estuvo en prisión.

También arrestaron a Alex salazar alias “Negro” y Miguel Salazar alias “lagrimita”. En el lugar, los policías superhéroes decomisaron tres mil 250 paquetes de pasta base de cocaína, 287 bolsitas de cocaína y 127 paquetes de marihuana.

Previo a la detención de la familia de narcomenudistas, las autoridades realizaron un arduo trabajo de investigación, donde pudieron corroborar que ese lugar era un punto controlado por los narcomenudistas conocidos como “Los tercos de Mariátegui”.