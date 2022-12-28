Publican en Diario Oficial reforma de vacaciones dignas

Este martes 27 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que aprueba los 12 días de descanso continuos para trabajadores, después de su primer año laborado, lo que se conoció a nivel legislativo como la reforma de vacaciones dignas.

Más tarde, en el sitio web del Diario Oficial de la Federación fue publicada la reforma que duplica los días de vacaciones de seis días por año a doce días por año, de manera continúa, esto después del primer año trabajado.

Este decreto entrará en vigor a partir de este primero de enero de 2023, además de que el periodo de descanso podrá ser continuo, a menos que el empleado prefiera fraccionarlo.