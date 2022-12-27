En 2023, el sistema de salud de México será como en Dinamarca: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró durante la conferencia mañanera de hoy 27 de diciembre, que en 2023 el sistema de salud mexicano será como el de Dinamarca, el cual se basa en el Estado de Bienestar.

“El año próximo, a más tardar a finales, ya tendremos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor, en donde la atención médica y los medicamentos son gratuitos”, dijo el mandatario.

Cuestionado sobre el actual sistema de salud en México, respondió que en el país europeo no hay corrupción, por lo que el presupuesto rinde y además, tienen algo llamado Estado de Bienestar.

Aseguró que en México ya se trabaja para que no haya corrupción y también, en establecer que las personas tengan seguridad desde que nacen hasta que mueren, como ocurre en Dinamarca.

“Vamos a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud de calidad para todos, van a poder llegar los pacientes a centros de salud que estarán en buen estado, con médicos generales todos los días, donde habrá medicamentos y van a tener acceso a hospitales de segundo nivel con especialistas”, declaró.

El sistema de salud dará atención y medicamentos gratuitos

AMLO señaló que uno de sus compromisos para 2023 es transformar el sistema de salud para los mexicanos, “con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, con todos los medicamentos y sin pagar”.

“Sí vamos a cumplir y va a ser mejor porque Dinamarca tiene mucho menos población que México, nosotros tenemos que atender a todos, hasta ahora vamos a ir avanzando”, dijo.

Desde Palacio Nacional, AMLO agregó que se va a garantizar el derecho a la salud, como lo establece el Artículo 4 de la Constitución, sin fijar cuotas para que las personas puedan ser atendidas.

“Es mi compromiso y les voy a volver a ganar, no saben la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores, porque es ganarle al individualismo, al egoísmo, a los que tienen como Dios al dinero, a la falsedad, al racismo, al clasismo”, concluyó.

