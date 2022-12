AMLO firmó el decreto “Vacaciones dignas” para que aumenten a 12 días

Durante la conferencia mañanera del 27 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que ya firmó el decreto de “Vacaciones dignas”, para que a partir de enero aumenten de 6 a 12 días.

“Ya firmé el decreto. Hay que trabajar y descansar. Ya saben cuál es la recomendación de San Benito, ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar”, indicó el mandatario.

Durante la conferencia, el presidente explicó que ya firmó el decreto que aprueba las “Vacaciones dignas” y se publicará en la gaceta oficial en las próximas horas, por lo que a partir del 2023, los mexicanos podrán gozar de 12 días de descanso después de cumplir un año laborando.

“Vacaciones dignas” también decreta que los días de descanso aumentarán dos días por cada año laborando hasta llegar a 32 días de descanso pagados.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que ya firmó decreto de reforma en materia de vacaciones que aumenta de seis a 12 días el periodo vacacional desde el primer año de trabajo remunerado, mismo que será gradual para llegar hasta 32 días de descanso pagados. pic.twitter.com/D4WRy2cmzD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

El presidente añadió que la nueva ley “Vacaciones dignas” dará a los trabajadores la oportunidad de pasar más tiempo con sus familias y convivir con ellos.

“Que los trabajadores tengan la posibilidad de estar más con sus familias. Ayuda mucho la convivencia familiar, nos afecta la desintegración de las familias”.

AMLO asegura que empresarios podrán pagar “Vacaciones dignas”

AMLO añadió que los empresario podrán pagar los 12 días de vacaciones a sus trabajadores y también tendrán beneficios de esto.

“¿Cuál es el apoyo? el apoyo es que hay más ventas, hay más utilidades, porque hay crecimiento; ¿cuál es el apoyo? el apoyo es que no aumenta el precio de la luz, no aumenta el precio del gas, no aumentan los impuestos, o sea no es como antes”, resaltó el mandatario.

AMLO aseguró que después de las vacaciones de 12 días, los empleados regresarán con muchas ganas de trabajar.

“Imagínense después de las vacaciones van a llegar los trabajadores pero con muchísimas ganas de trabajar. Además, una empresa es una sociedad, una empresa para que funcione bien tiene que tomar en cuenta que, cuando menos, significa lo mismo el trabajo que el capital”.