Se pelean en el recinto, pero ¿qué hacen por México?

Esta tarde les tengo un mensaje, y ya saben que no les cobro honorarios:

¿Por qué no se pelean así… pero por México?

¿Por qué no se ponen una verdadera madriza por este país?

¿Por qué no nos entregan a los ciudadanos seguridad, servicios de salud, educación de calidad y servicios públicos dignos?

¿Por qué no se pelean así, pero por México?



¿Por qué no se dan una verdadera madriza por darnos seguridad, salud, educación y servicios públicos dignos?



Así, con el mismo coraje con el que se enfrentan en el Senado...



Si algún día lo hacen, de verdad se los vamos a agradecer.… pic.twitter.com/dzdJnJoumm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025

Si pelearan con la misma intensidad, enfurecidos como changos, como leones… igual que lo hacen en el recinto, sin duda, algún día se los vamos a agradecer.