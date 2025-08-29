Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Se pelean en el recinto, pero ¿qué hacen por México?

Si los legisladores usaran la misma intensidad de sus peleas en el Senado para resolver los problemas de México, los ciudadanos se lo agradecerían.

Se pelean en el recinto, pero ¿qué hacen por México?
¿Unidos por un mejor México?
Notas
Opinión FIA
Escrito por: Alejandro Villalvazo
Compartir nota

Esta tarde les tengo un mensaje, y ya saben que no les cobro honorarios:

¿Por qué no se pelean así… pero por México?
¿Por qué no se ponen una verdadera madriza por este país?
¿Por qué no nos entregan a los ciudadanos seguridad, servicios de salud, educación de calidad y servicios públicos dignos?

Si pelearan con la misma intensidad, enfurecidos como changos, como leones… igual que lo hacen en el recinto, sin duda, algún día se los vamos a agradecer.

MorenaPRISenado