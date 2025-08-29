Se pelean en el recinto, pero ¿qué hacen por México?
Si los legisladores usaran la misma intensidad de sus peleas en el Senado para resolver los problemas de México, los ciudadanos se lo agradecerían.
Esta tarde les tengo un mensaje, y ya saben que no les cobro honorarios:
¿Por qué no se pelean así… pero por México?
¿Por qué no se ponen una verdadera madriza por este país?
¿Por qué no nos entregan a los ciudadanos seguridad, servicios de salud, educación de calidad y servicios públicos dignos?
¿Por qué no se pelean así, pero por México?— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025
¿Por qué no se dan una verdadera madriza por darnos seguridad, salud, educación y servicios públicos dignos?
Así, con el mismo coraje con el que se enfrentan en el Senado...
Si algún día lo hacen, de verdad se los vamos a agradecer.… pic.twitter.com/dzdJnJoumm
Si pelearan con la misma intensidad, enfurecidos como changos, como leones… igual que lo hacen en el recinto, sin duda, algún día se los vamos a agradecer.