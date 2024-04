Por Amor a la Precisión: El fracaso de la estrategia de seguridad en México

No es de a huevo hablar, tuitear o escribir columnas… dijo alguna vez un sabio en una cantina de cuyo nombre no me acuerdo; y creo que es algo sensato cuando se trata de temas sensibles como el de la bendita seguridad.

Porque en el caso de la seguridad pública la deuda es altísima con un chingo de delitos, homicidios y feminicidios diarios; ¿Ah, no me creen? Pues, como dice la mañita de la Buenos Aires, vámonos por partes.

LA TAREA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Primero lo primero: ¿A quién le toca limpiar los trastes sucios de la seguridad?

Pues, de acuerdo con el Artículo 21 de la Constitución, la ropa sucia se lava en casa; es decir, la chambita de la seguridad pública le corresponde a los tres órdenes de gobierno: autoridades federales, estatales y municipales:

Artículo 21. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Entonces, el cabecita de algodón, los goberneitors y los alcaldes (o presidentes municipales) son los encargados de la prevención, investigación y persecución de los delitos para construir la seguridad pública. Ni más ni menos.

LA COORDINACIÓN INTERESTATAL

En segundo lugar, para alcanzar los fines de la seguridad pública debe de haber una coordinación, como dice el mismo 21 constitucional:

Artículo 21. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo porque la Ley obliga a la Federación, Estados y municipios a entrarle al pedo y con ello ya no hay a quién “aventarle la bolita”.

LAS DIMENSIONES DEL CAGADERO

Dicho lo cual, todo es un cagadero…

Y no lo digo yo, para que no empiecen con sus cosas, lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el órgano de coordinación federal, estatal y municipal.

De acuerdo con el SESNSP, en lo que va del sexenio se han registrado 1 millón 362 mil 156 delitos contra la vida y la integridad corporal; es decir, homicidios, feminicidios y lesiones.

Delitos contra la vida y la integridad, personas por año (SESNSP):

2019 : 265,570



: 265,570 2020 : 237,309



: 237,309 2021 : 259,233



: 259,233 2022 : 274,428



: 274,428 2023 : 281,996



: 281,996 2024: 43,620 (primero dos meses)



Este montón de delitos se traducen en un promedio diario de 772 delitos contra la vida y la integridad corporal. Chale chale chalequito.

Y eso no es todo porque, cuando se trata únicamente de los homicidios, la cifra es una mamada (disculpen el francés); pues, en lo que va del sexenio 223 mil 750 personas han muerto a causa de este pinche delito.

Homicidios por año (SESNSP):

2019 : 44,876



: 44,876 2020 : 43,276



: 43,276 2021 : 43,978



: 43,978 2022 : 42,883



: 42,883 2023 : 42,007



: 42,007 2024: 6,730



Es decir, un promedio de 118.7 homicidios diarios en la administración del autodenominado “presidente más humanista de la Historia”.

Y, por si fuera poco -ya para acabarla de amolar-, en el caso de los feminicidios, el SESNSP ha registrado 4 mil 774 feminicidios de 2019 a la fecha:

2019 : 944



: 944 2020 : 947



: 947 2021 : 981



: 981 2022 : 960



: 960 2023 : 830



: 830 2024: 112

Es decir, un promedio de 2.5 feminicidios diarios, en el gobierno del “presidente más feminista de la Historia”, como lo nombró la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Por cierto, el Licenciado @lopezobrador_ no es “mi presidente” sino el de todas las mexicanas y, aunque les duela, es el Presidente más feminista de la historia contemporánea... — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 23, 2020

EL FRACASO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Entonces, en un país donde se registran 772 delitos contra la vida y la integridad corporal todos los días; más de 118 homicidios diarios y 2.5 femicidios cada 24 horas, no puede hablarse de una estrategia “exitosa” o medianamente efectiva de seguridad.

Y de lo que sí podemos hablar es de una deficiente coordinación entre las autoridades para atender este desastre de proporciones bíblicas.

Ora’ sí que, como bien dijo Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”... o al menos no anden diciendo que vamos bien en materia de seguridad porque no es de a huevo hablar. ¿O ustedes qué opinan?

En fin, el PRI fracasó más.