¡Con copas encima! Pepe Aguilar estalla tras ser cuestionado sobre su nacionalidad

¿Se encontraba en estado de ebriedad? Pepe Aguilar volvió a estar en el ojo del huracán luego de que durante una transmisión en vivo estallara contra sus seguidores luego de ser cuestionado sobre su nacionalidad, ¿qué dijo?

Lo que parecía ser una noche de convivencia terminó muy mal para los fans de Pepe Aguilar, pues el cantante del regional mexicano explotó durante una transmisión en vivo en la que admitió públicamente que ya traía unas copas encima: “¡Salud! Tengo que advertirles que, en este momento, mis neuronas no están conectando correctamente”, dijo el también compositor.

La razón por la que Pepe Aguilar explotó en redes sociales

Todo comenzó cuando Jose Antonio Aguilar inicio una dinámica con sus seguidores, en la que, destacó, podrían preguntarle cualquier cosa por muy “profunda, filosófica o escabrosa” que fuera.

Al parecer el momento iba de maravilla hasta que uno de sus fans cuestionó al cantante sobre su nacionalidad: “Como les gusta el cuento, me cae de a madre. Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas? Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan… ¿Argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre”.

Cabe destacar que la reacción del también compositor sorprendió a todos debido a que Aguilar mostró que se encontraba bebiendo y desde un principio indicó que se trataba de alcohol.

Evidentemente alterado, el cantante añadió que no era posible que su público perdiera el tiempo en cuestionarlo de esa forma: “Aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera *** No de que me llegue, sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea tus energías las gastas para decir esa pendejad* (…) Por eso estamos como estamos”, exclamó.

Pepe Aguilar pide que detengan los ataques contra su familia

Entre otros comentarios más, Jose Antonio Aguilar pidió que detengan los ataques contra su familia, ya que es una constante que siempre le pregunte sobre su supuesta ascendencia argentina: “¿Cuál es la pinche diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un estadounidense. Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios”.