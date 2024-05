¡Del reguetón a la redención! Daddy Yankee regresa con un himno espiritual: “LOVEO”

Daddy Yankee, el autodenominado “Big Boss” del reguetón, ha anunciado se regresó a la música con una canción que promete ser el nuevo himno religioso. Sí, luego de que el puertorriqueño anunciara su retiro del género que lo vio crecer, ahora vuelve con la nueva canción “LOVEO”.

“Estoy muy feliz de que Dios me dé la oportunidad de llevarles música nueva a sus vidas”, escribió Daddy Yankee en redes sociales para dar la noticia de que muy pronto conoceríamos su nueva faceta dentro de la música religiosa.

¿Cómo se llama la nueva canción de Daddy Yankee?

La nueva canción de Daddy Yankee lleva por nombre “LOVEO”, un tema que marca un giro en su trayectoria musical, porque se presenta como una emotiva balada impregnada de fe y espiritualidad que busca adentrándose en el género cristiano.

¡Un adelanto! De acuerdo con el puertorriqueño, en esta nueva melodía expresa su profunda conexión con Dios y el amor que ha encontrado en la religión, pero eso no es todo porque la letra de la canción habla sobre la redención, el perdón y la esperanza, invitando a los oyentes a reflexionar sobre su propia relación con la fe: “Recuerden, no me sigan a mí, sigan al Señor”, destacó Yankee al promocionar lo que podría ser su nuevo éxito.

El nuevo himno espiritual del Daddy Yankee: “LOVEO” | Daddy Yankee

¿Cuándo fue la retirada de Daddy Yankee?

Fue en marzo de 2022, cuando Daddy Yankee dio a conocer que el fin de su carrera musical como el máximo reguetonero del mundo llegaría a su fin. Las razones que lo llevaron a tomar esta decisión son principalmente de índole personal y espiritual, pues destacó que dedicaría su tiempo principalmente a la búsqueda de fe y renovación personal, así como a pasar más tiempo a su familia.

Antes de finalizar su era musical, el puertorriqueño realizó una gira de despedida llamada “La Última Vuelta World Tour”, que culminó en diciembre de 2023 con tres conciertos en el país que lo vio nacer.