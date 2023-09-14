¡Hasta Pepe Aguilar! Cámara de Diputados celebra Día de la Charrería

El traje de charro invade la Cámara de Diputados en San Lázaro, el pasado miércoles en Sesión Solemne se rindió un homenaje al Día de la Charrería y el Charro. Entre los invitados especiales figura el cantante, compositor y productor Pepe Aguilar y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Varios diputados no dejaron pasar la oportunidad de vestir el traje de Charro y las diputadas de lucir el colorido vestido conocido como escamaruza.

Diputados e invitados rindieron un minuto de aplausos en reconocimiento a este sector de la charrería considerada por la UNESCO como patrimonio cultural y material de la humanidad desde el 2016.

“Gracias a mi Papá supe que el Traje de Charro hay que merecerlo con esfuerzo día con día, honrarlo siempre, a pie y a caballo”.



Este día en la Cámara de Diputados recibimos a Charros del País, así como a mis paisanos la Familia Aguilar, Conmemoramos a los hombres y mujeres a… pic.twitter.com/8ktRuLwfRQ — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) September 13, 2023

Pepe Aguilar asiste a sesión en Cámara de Diputados en el Día del CHarro

En ese marco, el cantante, compositor y productor Pepe Aguilar se pronunció porque la charrería tenga espacio en la educación, pues parte de la cultura y la identidad nacional:

“100% necesario incluir en los libros de texto, tampoco vamos a hacer a los niños especialistas en charrería, pero que por lo menos entiendan de que se trata, es el único deporte nacional, repito, no hay otro, todos los demás los adoptamos de diferentes países, este es el único, y viene de una tradición muy bonita, porque no la conocemos esa historia y nos ponen a conocer tarugadas”, expresó Pepe Aguilar.

En la Sesión Solemne, el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, José Antonio Salcedo López, pidió el apoyo de los legisladores para otorgar recursos para fomentar la charrería en el país.

“Lo que tenemos que ser decirles que nos ayuden, que se pueda gestionar más recurso, no tenemos recurso para hacer charrería. La charrería debe de estar –como me lo dijo ahorita Pepe Aguilar– debe de estar en los libros de texto, que las niñas y los niños sepan lo que es la mexicanidad… Serían unas grandes iniciativas acercarse con nosotros en cada estado, para poder bajar recursos” expuso.

Carlos Puente Salas, coordinador del Partido Verde, impulsor de la ceremonia, urgió leyes para promover y apoyar su difusión. “Busquemos que esto se logre instaurar por México, que todos los años se reconozca y se celebre, no simplemente en un grito con un tequila, sino que verdaderamente podamos tomar acciones para ir reconociendo a nuestros valores, nuestros principios que se ven reflejados en la charrería nacional”.

Rechazan mal uso del traje de charro

“Rechazamos categóricamente el mal uso del traje de charro, que quienes tratando de ser muy rebeldes solo demuestran ignorancia y falta de respeto al legado histórico y cultural que representa la charrería. Ser charro es ser transformador, es continuar con la lucha por un México más justo y sin privilegios, es luchar para que nuestra soberanía e identidad y mexicanidad sigan siendo respetadas y reconocidas en todo el mundo”, sostuvo Cuauhtémoc Ochoa Fernández, diputado de Morena.

