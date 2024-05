Murió reconocido actor de ‘La Niñera': ¿Quién fue y cuáles fueron las causas de su muerte?

Luto en la comedia estadounidense. Uno de los actores más queridos y recordado de la exitosa serie de los 90’s, ‘La Niñera’, murió a los 84 años.

Considerado como una persona enigmática y que regalaba mil sonrisas, el actor y comediante será rememorado por su papel junto a Fran Fine, Maxwell Sheffield, Niles o C.C. Babcock

¿Qué actor de ‘La Niñera’ murió y cuál fue su trayectoria?

Howard Jerrold Zuker, nacido en Boston, Massachusetts, fue un comediante, actor y productor durante su trayectoria de deis décadas. Participó con actores de la talla de Robin Williams, Danny DeVito, Michael Douglas, Tim Robbins o Robert Downey Sr.

A pesar de no saltar a la fama como protagonista, sus papeles como actor secundario eran estelares, por lo que llegó a ganarse el cariño y respeto de sus admiradores y compañeros de trabajo.

Howard Zuker inició su carrera como actor en Amor con el verdadero desconocido, pero donde logró dejar huella fue en ‘Dos bribones tras la esmeralda perdida’ con Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito.

Para la década de los 90’s, logró obtener un papel en la serie de ‘La Niñera', donde participó en las primeras tres temporadas, entre 1993 y 1995.

Entre los capítulos que destacan están: ‘El mayordomo, el marido, la esposa y su madre’ (The Butler, The Husband, The Wife and Her Mother), ‘Te devuelvo tu Mink’ (Take Back Your Mink) y ‘El regalo más cruel’ (The Unkindest Gift).

| Especial

Durante su carrera como actor y productor de cine y televisión, Howard Zuker fue reconocido con el premio a la Mejor Comedia en octubre de 2018 en el primer Festival Internacional de Cortometrajes (Cutting Room) en Nueva York.

¿De qué murió Howard Jerrold Zuker?

A través de redes sociales, la hija de Norman, Lori Zuker Briller, compartió un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento, al tiempo, informó que la muerte del actor a los 84 años fue por causas naturales.