Jonas Brothers cancelan conciertos en CDMX y Monterrey; estás son las fechas reprogramadas

A unas horas de iniciar sus presentaciones en México, el grupo Jonas Brothers anunció la cancelación de sus conciertos programados para la Ciudad de México y Monterrey en este mes, debido a problemas de salud de uno de us integrantes.

“Al público en general les informamos que por cuestiones de salud de Nick Jonas se ve imposibilitado para ofrecer un concierto de la calidad que merece su público mexicano, es por ello, que los eventos de: Jonas Brothers en CDMX y MTY, programados el 3 y 4 de mayo en Arena CDMX y el 6 y 7 de mayo en la Arena Monterrey serán reagendados”, explican.

¿Cuáles son las nuevas fechas para los conciertos de Jonas Brothers?

Hasta el momento se ha confirmado que las nuevas fechas son:

Arena CDMX



La fecha del 3 Mayo 2024, se pospone para el 21 de agosto 2024, 21:00 h.

La fecha del 4 Mayo 2024, será el 22 de agosto 2024, 21:00 hrs Arena CDMX

Arena Monterrey



La fecha del 6 Mayo 2024, se pospone para el 24 de agosto 2024, 21:00 h.

La fecha del 7 Mayo 2024 se realizará el 25 de agosto 2024, 21:00 h.

🚨 COMUNICADO 🚨



Al público en general y a los medios de comunicación, les informamos que el evento “Celebrating Five Albums" de los Jonas Brothers en Arena CDMX y Arena Monterrey en mayo de 2024, será pospuesto por causas de fuerza mayor.



Conoce más detalles a continuación👇🏻 pic.twitter.com/bmVuIGh0Ef — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) May 3, 2024



Se precisó que las personas que hayan adquirido sus boletos, podrán utilizarlos para la nueva presentación sin cambio alguno.

De no ser así, a continuación, del 6 de mayo 2024 al 6 junio 2024 deberá enviar un correo electrónico a la dirección: reembolsos@superboletos.com escribiendo en Asunto: REEMBOLSO JONAS BROTHERS CDMX o MTY (según sea el caso), con los siguientes requisitos para poder empezar el trámite de reembolso:

Boletos físicos: Identificación oficial (INE o Pasaporte), imagen legible y completa de los boletos

Boletos digitales o impresos: Identificación oficial del titular de la compra (INE o Pasaporte), capturas de los códigos QR (Sólo boleto digital), correo de confirmación de compra en formato PDF

El tiempo de respuesta será de entre 5 y 7 días hábiles de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

¿Por que Jonas Brothers cancelaron sus conciertos en México?

Mediante un video difundido en su cuenta de Instagram, Nick Jonas explicó la causa se posponer por unos meses los conciertos en México.

“Hola chicos. He tenido la desagradable cepa de influenza, que ha estado dando vueltas, y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos ser capaces de darles el mejor espectáculo y yo no soy capaz de hacer eso para estos espectáculos en México en este momento”, escribió en su mensaje.

Y agregó: “Lamentamos mucho las molestias que esto les ocasiona a algunos de ustedes” y dio a conocer las nuevas fechas en las que se realizarán los espectáculos.