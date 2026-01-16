¿Por qué no hay un bloque árabe que apoye a Irán frente a tensiones con EU?

En el conflicto entre Irán y Estados Unidos no hay solo cuestiones políticas, también temas religiosos, historia y una rivalidad regional que no permiten la creación de un bloque árabe que se muestre en contra de Washington.

Las tensiones aumentaron en 2025, cuando fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra instalaciones iraníes y hubo amenazas mutuas de represalia. De inmediato, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Omán se pusieron muy nerviosos.

Esos países saben que una escalada es este conflicto podría desestabilizar a toda la región de Medio Oriente. Entonces, ¿por qué no se crea un bloque árabe que apoye a Irán?

Hay que retroceder muchos años en la historia, cuando murió el profeta Mahoma y los musulmanes se dividieron por quién tenía que liderarlos. Los suníes decidieron que el líder debe ser elegido por la comunidad, pero los chiíes piensan que debe ser por linaje.

En países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait y Egipto, la religión influye, pero no gobierna directamente, ya que debe existir un consenso comunitario sobre la autoridad religiosa.

Sin embargo, Irán es predominantemente chií y su modelo de Estado combina autoridad religiosa y política, bajo un líder supremo que es el ayatolá Alí Jamenei, que ocupa el cargo desde 1989.

Mientras que Irán busca influencia regional y respalda a grupos chiíes como Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen, los suníes aceptan títulos de gobierno político como el califa, que no implica autoridad religiosa universal, lo que contrasta con el modelo clerical iraní.

Por esas razones religiosas, de identidad y cálculo geopolítico, los países árabes no se alinean con Irán. Además, hay que sumar la competencia regional, por una influencia indirecta en conflictos de Siria o Yemen.

Irán no está hermanado con los países árabes por religión, historia, modelos de poder y alianzas estratégicas en un mundo con tensiones con Estados Unidos.

¿Qué han dicho Irán y Estados Unidos durante el conflicto?

Irán es un país con una ubicación geopolítica estratégica para el comercio y tiene grandes reservas de petróleo; sin embargo, sus ciudadanos han salido a las calles para manifestarse contra el régimen y la crisis económica.

En medio de las protestas en territorio iraní, Estados Unidos anunció sanciones a quienes cometan abusos contra los derechos humanos, incluidas el bloqueo al sistema bancario global a funcionarios clave de Irán y la de la cárcel Fardis a la lista negra de Washington.

Donald Trump también utilizó su red social Truth Social para decirle a los iraníes que siguieran protestando contra el régimen y tomaran el control de las instituciones. “Guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un precio alto”, añadió el presidente de EU.

Ante dicho mensaje, Irán envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar que Trump estaba “incitando” a la violencia e interfiriendo de manera peligrosa en asuntos internos.