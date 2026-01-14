“Sí, eso dijeron la última vez que los bombardee": Trump responde a las amenazas de Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar luego de que el presidente Donald Trump respondiera de forma directa a advertencias de Teherán sobre posibles represalias ante eventuales ataques estadounidenses.

Durante un intercambio con la prensa, Trump fue cuestionado sobre declaraciones del gobierno iraní en las que aseguró que respondería en caso de una agresión militar por parte de Washington. El mandatario estadounidense desestimó la amenaza y lanzó una advertencia directa a Irán.

REPORTER: "Iran says that it will retaliate in the instance of U.S. strikes..."@POTUS: "Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer, so... they better behave." pic.twitter.com/gcRyN4ori0 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 13, 2026

El pronunciamiento se da en un contexto de alta fricción diplomática y militar entre ambos países, marcada por disputas en torno al programa nuclear iraní, sanciones económicas y la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente.

Trump minimiza amenazas iraníes

Al ser cuestionado por un reportero sobre la postura de Irán, Trump respondió que el país ya había emitido advertencias similares en el pasado. Recordó acciones previas de Estados Unidos contra capacidades estratégicas iraníes y sostuvo que Teherán ya no cuenta con capacidad nuclear.

REPORTER: Do you have a message for the leaders of Iran?@POTUS: "The message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people... it would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed." pic.twitter.com/8AtrgRgaVK — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 13, 2026

En ese contexto, el presidente estadounidense afirmó que Irán “mejor debería comportarse”, sin ofrecer más detalles sobre posibles acciones posteriores ni anunciar medidas concretas.

La disputa por el programa nuclear de Irán

El programa nuclear iraní ha sido uno de los principales focos de tensión entre Washington y Teherán durante las últimas décadas. Estados Unidos ha sostenido que Irán busca desarrollar armas nucleares, acusación que el gobierno iraní ha negado reiteradamente, asegurando que su programa tiene únicamente fines civiles.

Las fricciones aumentaron tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y la reimposición de sanciones económicas, lo que debilitó los canales diplomáticos y elevó el riesgo de confrontaciones indirectas en la región.

Riesgo de escalada en Medio Oriente

Analistas citados por CNN y Reuters han advertido que declaraciones públicas como las de Trump suelen tener impacto inmediato en la estabilidad regional, especialmente en zonas donde operan fuerzas aliadas de Irán y tropas estadounidenses.

Si bien hasta ahora no se ha confirmado una acción militar directa, el intercambio verbal refuerza un clima de confrontación que mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el temor de que una escalada retórica derive en enfrentamientos reales.