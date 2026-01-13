“La ayuda va en camino": Donald Trump envía mensaje a manifestantes en Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió un mensaje de apoyo a los manifestantes que han expresado su inconformidad contra el régimen de Irán y aseguró que la ayuda hacia ellos va en camino.

Por medio de su perfil de la red Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que quienes abusen y asesinen a los inconformes pagarán un alto precio y que ya canceló las reuniones que tendría con autoridades iraníes hasta que cese el “asesinato de manifestantes”.

"MIGA": el nuevo lema de Trump para que Irán "sea grande otra vez"

“¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino! ¡MIGA!”, escribió el mandatario.

Trump escribió las siglas MIGA, similares a MAGA (Make America Great Again, Hacer a Estados Unidos grande otra vez, su lema de campaña), sólo que en referencia a Make Iran Great Again, Hacer a Irán grande otra vez).

Irán arde: el miedo ya no alcanza para callar a las calles y se disparan las protestas

Cabe recordar que apenas el domingo 11 de enero de 2026, Trump había señalado que estaba dispuesto a tener un diálogo con funcionarios de Irán y que trabajaban en realizar una reunión.

Un alto oficial de Irán reveló este día a la agencia de noticias Reuters que habría 2 mil muertos a raíz de la represión a las protestas que llevan poco más de dos semanas.

Voz, no interferencia: el ruego de los activistas iraníes a la comunidad internacional

Diversos activistas de Irán piden que, ante las protestas contra la precaria situación económica y la violencia del régimen islámico, piden apoyo a los inconformes y no al gobierno.

Shiva Boroumand, activista iraní que vive en Roma, Italia, enfatizó que desea que ningún país extranjero interfiera directamente en la política iraní. En cambio, instó a los líderes internacionales a que den voz a los inconformes.

Irán arde: el régimen amenaza y las protestas crecen

“Solo necesitamos que los políticos extranjeros no apoyen a nuestro gobierno ni le den voz. En cambio, den voz a la población, y con eso nos basta, porque nuestra población está haciendo su parte y estoy completamente seguro de que pueden tener éxito si la ayuda extranjera no llega a nuestro gobierno. Así que espero que ni Trump, ni Netanyahu, ni ninguna otra figura política de Irán haga nada por Irán, excepto simplemente apoyarnos y darnos voz”, declaró a la agencia de noticias Reuters.

Otra activista, una estudiante iraní que prefiere permanecer en el anonimato por seguridad, explicó cómo pudo comunicarse con su familia a través de la conexión Starlink que le había brindado un pariente lejano.