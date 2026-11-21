¿El día perfecto para llenar el tanque? Este es el precio por litro de gasolina en México registra cambios importantes, rozando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 21 de noviembre 2026.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY 21 de NOVIEMBRE?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.
- Diésel por litro: 26.98 pesos.
El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.
Precio de la gasolina en CDMX HOY 21 de NOVIEMBRE
- Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.70 pesos.
- Diésel por litro: 26.97 pesos.
Precio de gasolina en Edomex este 21 de noviembre 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.
- Diésel por litro: 26.76 pesos.
Precio de la gasolina en Jalisco hoy 21 de NOVIEMBRE
- Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 29.37 pesos.
- Diésel por litro: 27.08 pesos.
Precio de la gasolina hoy 21 de NOVIEMBRE en Puebla
- Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.62 pesos.
- Diésel por litro: 26.52 pesos.
Precio de la gasolina hoy 21 de NOVIEMBRE en Monterrey
- Gasolina Regular precio por litro: 24.04 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 29.37 pesos.
- Diésel por litro: 24.82 pesos.