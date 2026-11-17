El precio del dólar estadounidense sigue moviéndose para la tercera semana de noviembre 2026, sigue rozando los $19 pesos en México; te compartimos el tipo de cambio para este martes.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 17 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.00 pesos la compra y se vende en $18.51 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 17 de noviembre 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo en los máximos de abril 2025, mientras los mercados esperaban comentarios del presidente de la Reserva Federal en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.05 pesos la compra y se vende a $13.84 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 17 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 17 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 17 de noviembre 2026 en 64 mil 988 pesos por unidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 201 mil 563 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo en México este martes?

El precio del petróleo subió ligeramente el martes en medio de los continuos ataques a los petroleros y las expectativas de una disminución de las reservas de crudo estadounidenses, aunque un superávit de oferta proyectado, impulsado por la recuperación de las exportaciones de Oriente Medio, limitó el alza.