Partido Verde expulsó a tres de sus diputados locales en Zacatecas tras polémica reforma

Después de una polémica votación en el Congreso de Zacatecas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció la expulsión de tres de sus diputados locales.

Lindyana Bugarín Cortés, Georgia Fernanda Miranda Herrera y José Luis González Orozco fueron señalados de sumarse a la bancada del partido Morena para aprobar la reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas el domingo 16 de agosto de 2026, la cual cambia el mecanismo para distribuir las 12 diputaciones plurinominales.

Esa modificación fue aprobada con 17 votos a favor y 12 en contra. El Pleno del Congreso local aprobó la reserva presentada por el diputado Santos Antonio González Huerta, del partido Morena, la cual afecta a los partidos políticos minoritarios.

Por qué el PVEM expulsó a sus diputados en Zacatecas

En una notificación firmada por Miriam Vázquez Cruz, secretaria general del PVEM en Zacatecas, dirigida a Imelda Mauricio Esparza, presidenta de la mesa directiva, informó la destitución de los tres diputados locales desde el 16 de agosto.

El documento resalta que los tres diputados locales “han dejado de pertenecer a esta organización política nacional y de Zacatecas, por lo que, sin perjuicio de las sanciones que eventualmente se les pudieran imponer, por apartarse de la filosofía y la tradición democrática de nuestro partido, carecen de representación política y parlamentaria vinculada con nuestra organización partidaria”.

Qué cambios introduce la nueva ley electoral en el Congreso de Zacatecas

La reforma aprobada en el Congreso de Zacatecas señala que los 12 legisladores plurinominales serán elegidos de la siguiente forma:

6 serán propuestos por los partidos, como ya sucedía.

Los otros 6 serán candidatos por el principio de mayoría relativa, aunque hayan perdido la elección, pero que tengan una votación alta de sus partidos. La oposición local considera que esto afecta a los partidos pequeños.