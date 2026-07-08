¿Por qué escupen el agua los futbolistas? La fascinante explicación científica detrás de este extraño hábito

Existe un hábito “extraño” entre los futbolistas, señalado así por los aficionados, que hacen al beber agua, y se trata de cuando la escupen de inmediato. Sin embargo, lejos de ser un simple hábito, esta característica responde a una técnica de nutrición deportiva aplicada desde hace más de 15 años.

Médicos y especialistas entrevistados por Azteca Noticias explicaron que los atletas recurren al “enjuague bucal con carbohidratos” para limpiar la saliva espesa que se genera con el ejercicio y así estimular los receptores de la boca. Este proceso envía señales directas al cerebro para activar el sistema de recompensa, reduciendo la sensación de fatiga y otorgando un impulso de energía sin necesidad de saturar el estómago.

El esfuerzo físico en la sangre se concentra en las piernas, generando que disminuya en la zona gastrointestinal y provocando que ―la ingesta de líquidos― pueda provocar dolor abdominal, náuseas o vómitos, haciendo que esta pausa sea un momento clave en el rendimiento y salud de los jugadores.