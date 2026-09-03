¡Andy sin invitación! Tropelías del hijo de AMLO pesaron durante informe de gobierno

La ausencia de los hijos de Andrés Manuel López Obrador en el informe presidencial generó una lectura política desde la oposición que sin duda, no pasó desapercibida.

Recientemente, el coordinador de los senadores del PRI consideró que su ausencia no fue una casualidad.

“Aquí no hay casualidades en política”, afirmó el legislador al referirse a quienes no fueron convocados al acto.

Añorve pone el foco en Andy López Beltrán; así reaccionó a su ausencia

El senador priista hizo énfasis en la ausencia de Andy López Beltrán, de acuerdo con Añorve, los cuestionamientos que han rodeado al hijo del expresidente podrían explicar por qué no fue invitado.

“Para este informe les pesan las tropelías, las pillerías, todos los negocios que ya se conocen de Andy López Beltrán”, sostuvo.

Estas expresiones corresponden a la postura del legislador y se presentan como señalamientos políticos, no como hechos acreditados.

Añorve consideró que el tema no es menor dentro del escenario político actual.

Su lectura es que la ausencia de los hijos del exmandatario tendría un significado y no respondería simplemente a una coincidencia.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve rechazó que Estados Unidos pretenda invadir a México, aclaró que eso son manipulaciones.



Aseguró que lo que si sucede es que México está dinamitando la relación con el vecino del norte por otorgarles protección a sus… pic.twitter.com/6BUocpnI28 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

Añorve señala un informe sin espacio para críticas

El coordinador parlamentario del PRI también cuestionó la manera en que se presentó el informe.

A su juicio, se buscó que el acto transcurriera principalmente con la presentación de datos y estadísticas.

Añorve consideró que ese formato habría permitido que los resultados fueran expuestos sin que existiera una confrontación directa con cuestionamientos de la oposición.

El priista planteó así una crítica tanto al contenido político del acto como al mensaje que, desde su perspectiva, se buscó transmitir.

Añorve rechaza una invasión de Estados Unidos

En otro punto de sus declaraciones, Añorve rechazó que Estados Unidos tenga la intención de invadir México.

“O sea, de veras, yo no veo al Gobierno de Estados Unidos tratando aquí de invadir México”, afirmó.

El senador calificó esa posibilidad como un discurso falso que, según su valoración, estaría dirigido a los simpatizantes del gobierno.

También advirtió que ese tipo de planteamientos pueden afectar la relación entre México y Estados Unidos.

Añorve sostuvo que el problema no sería una eventual invasión, sino el deterioro de la relación bilateral..