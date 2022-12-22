De acuerdo con el calendario por el que nos regimos en prácticamente todo el mundo, el próximo año será el 2023 d.C. (después de Cristo); sin embargo, algunos historiadores explicaron que la fecha podría estar equivocada, y cristo no habría nacido hace 2023 años. Aquí te explicamos por qué podríamos estar atrasados.

Un artículo publicado por CNN explica que las primeras generaciones de cristianos no contaban los años tomando en cuenta el nacimiento de Cristo. En Roma el tiempo se contaba a partir de la fundación de su ciudad.

También había sistemas que no contaban el tiempo por numeración sino por los cónsules que gobernaban o las ediciones de olimpiadas celebradas.

Lorena Pérez Yarza, profesora de Historia de las religiones en la Universidad Carlos III, explicó a CNN que cuando se tomó como referencia la fecha de nacimiento de Cristo ya habían pasado varios siglos y los cristianos no sabían con exactitud cuándo había ocurrido.

|Reuters

Por lo que los expertos se dedicaron a buscar las referencias en textos religiosos e históricos, analizando por ejemplo los censos y las cronologías de gobernadores.

¿Por qué el próximo año podría no ser el 2023 d. C.?

Un monje y matemático Sirio que vivía en Roma hizo los primeros cálculos y concluyó que Cristo nació en el año 754, por lo que propuso que desde ahí se empezara a contar el año 1 d.C.; posteriormente se empezó a extender por el resto del mundo pero no de manera simultánea.

Siglos después, otros estudiosos de la religión determinaron que Cristo había nacido tres años antes del 754; sin embargo, para cuando el nuevo cálculo se hizo, el conteo del tiempo ya estaba consolidado en gran parte del mundo y decidieron no hacer modificaciones.

Así que el 31 de diciembre, a la hora del brindis recuerda que podrías estar celebrando el año 2026 o tal vez otro en lugar del año 2023.

