Un grupo de Indígenas Awá salieron de una zona remota de la selva amazónica brasileña el 17 de noviembre, para pedir comida tras décadas de evitar cualquier relación permanente con el exterior. Imágenes poco comunes revelaron el momento en que unos 20 miembros de este grupo no contactado se acercaron a un equipo del gobierno en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil.

El hambre que obligó a los indígenas Awá a pedir comida

La organización británica Survival International compartió las grabaciones el martes y describió lo ocurrido el día anterior como un encuentro histórico. Estos pueblos evitan el trato con personas ajenas a su comunidad, aunque saben que existe el mundo exterior. Sin embargo, los defensores señalan que no ocurría un acercamiento similar en las últimas décadas y advierten que la tribu pidió alimentos por la presión extrema de los forasteros que invaden su territorio.

⚠️ Uncontacted Awá Indigenous people have made contact at a government base camp in the Brazilian Amazon.



The uncontacted Awá are under extreme pressure because of land invasions by loggers and ranchers. pic.twitter.com/zNBaldovpv — Survival International (@Survival) November 18, 2026

Madereros y ganaderos acorralan a la tribu en la Amazonía

Este suceso destapa un asedio constante. Madereros, cazadores, mineros y ganaderos ilegales invaden la selva tropical más grande del mundo. Caroline Pearce, directora de Survival International, explicó que los intrusos presionan al grupo desde todos los flancos y lo empujan hacia una isla amazónica cada vez más pequeña, rodeada de destrucción. La organización publicó el material a petición de los Guardianes del Amazonas, quienes combaten la tala ilegal y la ganadería indiscriminada. Aunque Reuters no logró verificar la ubicación.

El plan de emergencia para cuidar su salud en Maranhão

La agencia brasileña de asuntos indígenas, Funai, declaró a Reuters que revisa los videos y relatos difundidos en redes sociales sobre la interacción con una aldea en la Tierra Indígena de Araribíia. Para proteger a este pueblo tupí-guaraní en aislamiento voluntario, activó un plan sanitario bajo su política de no contacto.

Con información de Reuters