Precio del huevo: estas son las posibles razones detrás del aumento

El precio del huevo ha registrado un aumento que impacta directamente el gasto de los hogares, pero ¿qué hay detrás de este encarecimiento? Factores relacionados con la producción, la oferta y la demanda pueden influir en el costo final de este alimento básico.

¿Por qué subió de precio el huevo?

El precio del huevo en México registró un incremento de 7.92% durante las primeras dos semanas de agosto de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografpia (INEGI).

El precio del huevo en México se ubica entre los $28 hasta los $74 pesos el kilo, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El precio del huevo puede aumentar cuando se elevan los costos que enfrenta la industria avícula. Entre ellos están el alimento para las aves, como el maíz amarillo y la pasta de soya; el transporte y los combustibles, así como cambios en la oferta y la demanda. Este aumento representa el mayor incremento para el huevo en 20 años.

Entre los posibles factores que pueden explicar el encarecimiento del huevo y de otros alimentos básicos se encuentran los costos de producción, el trasnporte y las condicones de oferta en el mercado.

Uno de los factores señalados es la situación en Estados Unidos. El desabasto y los altos precios del huevo en ese país pueden favorecer prácticas como el contrabando y la especulación, particularmente en estados del norte de México.

Otro elemento se relaciona con los costos de alimentación de las gallinas. El maíz amarillo y la pasta de soya, utilizados para la crianza y mantenimiento de las aves, pueden aumentar de precio en los mercados internacionales, lo que eleva el costo de producción.

El transporte también puede influir en el precio final. Un aumento en los costos de gasolina y diésel puede encarecer el traslado del huevo desde las granjas hasta las centrales de absato y, posteriormente a los supermercados.

Así, el incremento en el precio del huevo puede estar relacionado con una combinación de factores que afectan las diferentes etapas de la cadena, desde la alimentación de las aves, hasta la distribución del producto.

¿Cuánto huevo consume un mexicano al año?

De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores (UNA), México se mantiene como el principal consumidor de huevo a nivel munial.

En el 2025, el consumo de huevo en México alcanzó 24.19 kilogramos por habitante, equivalente a 410 huevos por persona.

Esta cifra refleja la importancia que tiene este alimento en la dieta de los mexicanos, pues el huevo está presente de manera habitual en distintos momentos de la alimentación.

La UNA señala que su accesibilidad, valor nutricional y presencia en los hogares han contribuido a mantener a México en el primer lugar mundial de consumo per cápita.