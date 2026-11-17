La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley General en Materia de Bienestar Animal, una propuesta que establece nuevas restricciones contra el maltrato y abandono de animales.

El documento, que retoma la minuta aprobada por el Senado, será sometido a discusión en el pleno este miércoles 18 de noviembre.

¿Qué dice la Ley General en Materia de Bienestar Animal?

Entre los cambios planteados se encuentra la prohibición de utilizar animales como propaganda política o comercial, entregarlos como premios y reproducirlos ilegalmente para su venta.

También se contemplan sanciones por abandonarlos, provocarles la muerte en peleas o espectáculos y someterlos a abuso sexual.

La iniciativa incorpora dos herramientas de control: un registro nacional de animales de compañía y un padrón de personas que hayan cometido infracciones relacionadas con su bienestar.

El registro será obligatorio y gratuito, y se integrará con los datos que proporcionen las entidades federativas.

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Esta práctica es considerada una forma de maltrato animal, aunque la falta de registros dificulta… pic.twitter.com/UNDNNMiymj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

El dictamen también establece una definición de bienestar animal que considera las condiciones físicas y mentales de los ejemplares durante su vida y muerte.

Para garantizarlo, deberán permanecer sanos, alimentados y protegidos, sin experimentar dolor, miedo o sufrimiento, y tener la posibilidad de desarrollar comportamientos propios de su especie.

Quienes tengan animales bajo su responsabilidad deberán proporcionarles agua, comida, alojamiento seguro, atención veterinaria, vacunas, desparasitación, ejercicio y oportunidades de socialización.

La propuesta contempla diversas acciones que serán consideradas maltrato o crueldad.

Otras restricciones abarcan la exhibición de animales en estructuras que limiten sus movimientos, mantenerlos colgados o exponerlos al sol sin posibilidad de resguardarse.

Asimismo, se prohíbe transportarlos en condiciones que pongan en riesgo su vida, como mantenerlos inmovilizados de manera incorrecta, trasladarlos enfermos o lesionados, o colocarlos en jaulas y contenedores que puedan provocar heridas o asfixia.

También hay restricciones para la compraventa

En cuanto a la compraventa, el dictamen establece que únicamente podrá realizarse en establecimientos registrados y autorizados.

Estos deberán garantizar condiciones de salud, alimentación, hidratación, alojamiento y supervisión veterinaria, además de informar a los compradores sobre el origen, estado físico y necesidades de los animales.

También se restringe la venta de ejemplares enfermos, en mercados, tianguis, calles o vehículos, así como mediante plataformas digitales sin autorización.