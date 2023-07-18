Senadores descartan crisis ante posibilidad de dos congresos en 2024

Ciudad de México. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, descartó que pueda haber una crisis ante la posibilidad de que haya dos congresos en 2024, uno conformado por los legisladores que concluyen su encargo el 31 de agosto de 2024 y los que asumirán el cargo el 1 de agosto.

Miguel ángel Mancera señaló que hay dos opciones: un acuerdo político o que los legisladores de este periodo culminen su periodo legislativo.

“Solo hay de dos sopas, o hay un acuerdo político total y se hacen las modificaciones legislativas que se tienen que hacer o simple y sencillamente los legisladores de este periodo tenemos que culminar con el periodo para el que fuimos electos, no hay otra, ahí están los derechos adquiridos, así que no hay otra salida. La crisis sería que nosotros tenemos que terminar el día 31 y nada más”.

Miguel Ángel Mancera, descartó que pueda haber una crisis ante la posibilidad de que haya dos congresos, uno conformado por los legosladores que concluyen su encargo el 31 de agosto de 2024, y los que serían electos en los comicios de 2024, que podrían asumir el cargo el 1 de ago pic.twitter.com/4gPNCXibBr — Angel Gallegos (@gallegoso) July 18, 2023

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Julem Rementería, se pronunció porque se encuentre una solución para evitar una crisis de constitucionalidad en el congreso al tener diputados en funciones de diferentes legislaturas al mismo tiempo durante el mes de agosto.

“Como ya se ha dicho, que existe esa posibilidad de una crisis entre los que llegan y los que salen, lo que hay que hacer es establecer una posible solución a ese, si no se hace nada, inminente conflicto”. Al final de cuentas se tiene que hacer porque ni modo que tengamos de repente en vez de 128 senadores tengamos en doble, eso no puede ser”.

Mientras que el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, se pronunció porque se encuentra una solución para evitar una crisis de constitucionalidad en el congreso al tener diputados en funciones de diferentes legislaturas al mismo tiempo durante el mes de agosto. pic.twitter.com/NuJCI1EyXU — Angel Gallegos (@gallegoso) July 18, 2023

¿Qué es esta posible crisis de legitimidad y de constitucionalidad en el Poder Legislativo que podría presentarse en 2024?

La causa se debe a un transitorio que se aprobó en la Reforma Político Electora de febrero de 2014 que establece que los nuevos diputados y senadores asumirán sus respectivos cargos el 1 de agosto, lo cual se empalmaría con el cierre de gestión de los actuales que concluyen el 31 de agosto.