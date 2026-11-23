¡Que no te cobren de más! El precio de la gasolina en México registró cambios importantes para la última semana de noviembre 2026, impactando el bolsillo de millones de mexicanos; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.

El costo de la gasolina Regular se ubica arriba de los $24 pesos el litro, mientras la Premium supera los $29 pesos el litro en algunas regiones del país.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY 23 de NOVIEMBRE?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 26.98 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 23 de NOVIEMBRE

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.70 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 23 de noviembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy 23 de NOVIEMBRE

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.37 pesos.

Diésel por litro: 27.11 pesos.

Precio de la gasolina hoy 23 de NOVIEMBRE en Baja California Sur

Gasolina Regular precio por litro: 24.33 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.15 pesos.

Diésel por litro: 27.44 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos HOY 23 de noviembre

Gasolina Regular: 3.63 dólares el galón.

Gasolina Premium: 4.54 dólar el galón.

Diésel: 5.81 dólares el galón

¿A qué hora conviene cargar gasolina en México?

Apunta el horario exacto. Según autoridades, la mejor hora para cargar gasolina en México es después de las 18:00 horas debido a que las temperaturas bajan y eso reduce la evaporación del combustible.

Otros expertos también recomiendan llenar el tanque durante las primeras horas del día, entre las 6:00 y 10:00 horas.

Precio del gas LP del 23 al 27 de noviembre 2026