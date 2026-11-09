¿Necesitas cambiar dinero? El dólar estadounidense inicia este lunes 9 de noviembre de 2026 con una baja en su cotización, luego de registrar algunas jornadas de pérdidas. Pero ¿cuál es su precio actual en México?

Apenas el viernes pasado, la divisa verde tuvo su mayor ganancia en casi seis meses, debido a los sólidos datos de empleo en la Unión Americana que impulsaron las apuestas a favor de tasas de interés más altas.

Precio del dólar hoy 9 de noviembre de 2026 en México

El dólar estadounidense en Banco Azteca se cotiza en $17.00 pesos a la compra y en $19.19 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria durante el inicio de la jornada de este lunes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 9 de noviembre de 2026?

¡Toma nota! En Tijuana, el precio del dólar alcanza los $18.56 pesos a la venta. Es importante recordar que la cotización puede presentar variaciones de acuerdo con la ciudad y el establecimiento donde se realice el cambio de divisas.

Precio del dólar canadiense hoy 9 de noviembre de 2026 en México

En Banco Azteca, el dólar canadiense se encuentra en $11.30 pesos a la compra y $14.09 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria al comenzar este lunes.

Si necesitas cambiar dinero, puedes acudir a cualquiera de las sucursales de Banco Azteca. El horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 9 de noviembre de 2026?

El Bitcoin comenzó la jornada del miércoles 18 de junio con una cotización de 74 mil 957 dólares por unidad, lo que representó una disminución de 0.27% frente a su último cierre.

En moneda nacional, la criptomoneda inició aquella jornada con un precio de 1 millón 393 mil 708 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 9 de noviembre de 2026?

El petróleo Brent tuvo su precio más bajo desde septiembre debido a que Donald Trump minimizó la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán, mientras que los ataques contra barcos cerca del estrecho de Ormuz causan preocupación sobre los suministros de hidrocarburos.