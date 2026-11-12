El precio del dólar estadounidense comienza este jueves 12 de noviembre de 2026 con movimientos en los mercados financieros. ¿Cuál es el tipo de cambio en México?

El billete verde tuvo una ligera baja en su cotización después de que alcanzó su valor más alto en los 19 meses anteriores a inicios de la jornada, debido a que los sólidos datos de inflación en Estados Unidos causaron preocupación en los funcionarios de la Reserva Federal y dejaron abierta la posibilidad del aumento de 50 puntos base.

Precio del dólar hoy 12 de noviembre de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.00 pesos a la compra y $19.19 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 12 de noviembre de 2026?

¡Atención! En Tijuana, el precio del dólar se ubica en $18.63 pesos a la venta. Recuerda que la cotización puede presentar variaciones dependiendo de la ciudad y del establecimiento donde realices el cambio de divisas.

Precio del dólar canadiense hoy 12 de noviembre de 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca registra un precio de $11.15 pesos a la compra y $13.94 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria.

Si necesitas cambiar dinero, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 12 de noviembre de 2026?

El Bitcoin inició la jornada de hoy en 71 mil 325 dólares por unidad, con una caída de 3.52% respecto a su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió en 1 millón 328 mil 272 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 12 de noviembre de 2026?

El petróleo registró un incremento tras las pérdidas registradas en jornadas anteriores, debido al crecimiento en tensiones geopolíticas en Rusia y el Medio Oriente, lo que contrarresta la presión del aumento en la producción de crudo.