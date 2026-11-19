El dólar estadounidense registró una baja para la tercera semana de noviembre 2026, en México tras varios días arriba; te compartimos el tipo de cambio para este jueves.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 19 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.05 pesos la compra y se vende en $18.87 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 19 de noviembre 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo en los máximos de abril 2025, mientras los mercados esperaban comentarios del presidente de la Reserva Federal en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.20 pesos la compra y se vende a $13.84 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 19 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 19 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 19 de noviembre 2026 en 63 mil 715 pesos por unidad, registrando una baja de 0.32% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza el día con una importante ganancia tras las pérdidas del pasado martes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 201 mil 564 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo en México este jueves?

El precio del petróleo sube ligeramente el jueves tras las pérdidas de la sesión anterior, ya que la preocupación por el suministro en Oriente Medio, en medio de los ataques a los buques en el estrecho de Ormuz, contrarrestó las expectativas de un superávit en el mercado.