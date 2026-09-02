¡Esta por las nubes! El precio del huevo registra su mayor alza en casi dos décadas en Nuevo León

Si en tu último mandado notaste que el huevo estaba más caro, no fue tu imaginación. En Nuevo León, el precio de este producto básico registró un incremento significativo al cierre de agosto y lo que va de septiembre, afectando directamente a miles de familias en plena temporada de regreso a clases.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, al 26 de agosto el kilo de huevo blanco en mayoreo se cotizaba en:

