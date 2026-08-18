¡Mercados bajo presión! Precio dólar, Wall Street, Bitcoin y petróleo se sacuden en la jornada este lunes

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y los principales mercados internacionales terminaron la jornada de este lunes 17 de agosto de 2026 con movimientos a la baja, mientras los inversionistas permanecieron atentos al comportamiento de la economía estadounidense, el consumo y los precios del petróleo. Azteca Noticias te comparte el cierre de los mercados, así como el precio del dólar en Banco Azteca, el valor del Bitcoin y las cotizaciones del petróleo al término de la jornada.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este lunes con pérdidas moderadas

El principal indicador, el S&P/BMV IPC, terminó en 64,254.98 puntos , lo que representa una disminución de 0.22 por ciento, equivalente a 142.47 unidades frente a la sesión anterior.

Durante la jornada se negociaron 69 millones 7 mil 348 títulos; otros indicadores también finalizaron con pérdidas; el S&P/BMV INMEX RT cayó 0.20 por ciento, mientras que el índice de FIBRAS retrocedió 0.33 por ciento.

Por su parte, el S&P/BMV IR RT perdió 0.43 por ciento y el índice TM ESG registró una baja de 0.69 por ciento, entre las empresas de mayor capitalización, el IRT LargeCap descendió 0.07 por ciento, mientras que el IRT MidCap cayó 0.67 por ciento.

Cierre de Wall Street hoy 17 de agosto 2026

Wall Street terminó este lunes con pérdidas en sus tres principales indicadores, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas ante los próximos resultados trimestrales de grandes empresas minoristas de Estados Unidos.

El comportamiento del mercado también estuvo relacionado con la expectativa sobre el gasto de los consumidores estadounidenses; los inversionistas permanecieron atentos a los próximos reportes de compañías como Home Depot y Walmart, que podrían ofrecer nuevas señales sobre el estado de la economía.

A este escenario se sumó el comportamiento del petróleo; el mercado energético reaccionó al panorama internacional y a las dificultades para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán , situación que mantiene la atención sobre el suministro mundial de crudo.

¿A cuánto está el dólar en México este 17 de agosto de 2026?

El dólar en Banco Azteca se ubicó este lunes 17 de agosto de 2026 en 16.00 pesos a la compra y 17.79 pesos a la venta .

Estos precios corresponden a las cotizaciones proporcionadas para esta jornada y pueden presentar variaciones dependiendo del momento en que se realice una operación.

Valor del Bitcoin hoy 17 de agosto de 2026

El Bitcoin registró una baja de 0.45 por ciento al inicio de la jornada, mientras que su valor se ubicó en aproximadamente 1 millón 93 mil 343 pesos por unidad .

La criptomoneda mantiene así movimientos que pueden cambiar durante el transcurso de la sesión debido a la volatilidad característica de este mercado.

Precio del petróleo hoy 17 de agosto de 2026

Los precios del petróleo avanzaron este lunes ante la preocupación de los inversionistas por el suministro mundial de crudo, mientras el escenario internacional mantenía la atención puesta en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo Brent avanzó 27 centavos , equivalente a 0.3 por ciento, para ubicarse en 91.14 dólares por barril; durante la jornada alcanzó su nivel más alto desde el 30 de julio.

Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI) subió 42 centavos y llegó a 85.04 dólares por barril, después de alcanzar durante la sesión los 85.37 dólares, su mayor nivel desde el 31 de julio.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS....